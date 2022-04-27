نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” العب الآن ” مباشر طريقة تحميل eFootball PES 2022 جودة فائقة متاحة للموبايل في المقال التالي
تحميل لعبة بيس 2022، هي واحدة من أقدم وأشهر ألعاب فيديو كرة القدم ويتم إصدار نسخة جديدة كل عام، Efootball pes 22 هو أحدث إصدار من اللعبة، تم إصداره مؤخرًا مجانًا للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. PES هي لعبة كرة قدم مشهورة جدًا حيث تم شراء الملايين منها. ومع ذلك، بدأت شعبية اللعبة في الانخفاض قليلاً، مع ظهور منافس قوي وهو لعبة فيفا 2022، شركة كونامي تعمل على تحسين وتعديل الإصدار الأخير من اللعبة بالإضافة إلى إصدار نسخة البرمجيات مجانا للهواتف المحمولة وأجهزة مايكروسوفت ويندوز.
eFootball PES 2022 download
- رسومات معدلة و جرافيكس أحدث لتعطي المزيد من المصداقية والواقعية.
- خطوط أكثر انسيابية للحصول على ملامح أكثر حقيقية للاعبين أكثر واقعية من الألعاب الأخرى مثل FIFA و DLS.
- الأجواء في الملعب أكثر إثارة التعليق الصوتي المحدث رائع بشكل خاص.
- القدرة على استعادة اللحظات المميزة على أرض الملعب من خلال اللحظات المميزة.
- توفير مساحة أكبر لاحتفالات ما قبل المباراة، مثل وصول الحافلات واللاعبين الذين يغادرون الملعب والتحدث إلى الحكام وما إلى ذلك.
- طريقة اللعب المعقدة مليئة بالتكتيكات، وتتطلب مهارة كبيرة.
- تمت إزالة وإصلاح معظم المشكلات الفنية التي ظهرت في الإصدار السابق.
- تحديثات أسبوعية مع بيانات النادي واللاعبين المحدثة بناءً على المباريات والدوريات الحقيقية.
عيوب نسخة Efootball pes 22
- وجود 9 أندية فقط للعب معها.
- دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني غير متوفرين في هذا الإصدار.
- حركات اللاعب وسرعة الجري غير واقعية، أبطأ بنسبة 25٪ من الألعاب الأخرى، مما يقلل من متعة اللعب.
- عدم الالتفات إلى رسومات اللاعبين الأقل شهرة
- قد يؤدي اختيار اللون غير الناجح واللعب المطول إلى إجهاد العين
- في هذا الإصدار، لا يمكن التحكم في صعوبة اللعبة ويمكن لعبها فقط من خلال أحد النظامين سوبر ستار و ريجيولار
- تم فصل أوضاع اللعبة من جميع الإصدارات السابقة وإضافتها كملفات توسيع منفصلة، مما جعل اللعبة أكثر تعقيدًا.
- على الرغم من أن تطبيق اللعبة مجاني، إلا أنه يحتوي على العديد من العناصر الأساسية التي يجب شراؤها بأموال حقيقية
- طور اللعب الجماعي اونلاين يحتاج عملات Efootball pes 22 والتي يمكن شراؤها بأموال حقيقية تتراوح أسعار باقات العملات من 3.75 ريال إلى ما يقارب 190 ريال سعودي.
طريقة تحميل بيس 22 للموبايل
- يرجى تسجيل الدخول إلى متجر تطبيقات هاتفك.
- ثم أدخل Efootball pes 22 من مربع البحث وابدأ البحث.
- بعد ذلك، تظهر اللعبة في النتيجة الأولى وتضغط على أيقونة التثبيت.
- بعد اكتمال التنزيل، تفتح اللعبة وإنشاء ملف تعريف وبدء اللعب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ” العب الآن ” مباشر طريقة تحميل eFootball PES 2022 جودة فائقة متاحة للموبايل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.