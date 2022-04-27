” العب الآن ” مباشر طريقة تحميل eFootball PES 2022 جودة فائقة متاحة للموبايل

تحميل لعبة بيس 2022، هي واحدة من أقدم وأشهر ألعاب فيديو كرة القدم ويتم إصدار نسخة جديدة كل عام، Efootball pes 22 هو أحدث إصدار من اللعبة، تم إصداره مؤخرًا مجانًا للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. PES هي لعبة كرة قدم مشهورة جدًا حيث تم شراء الملايين منها. ومع ذلك، بدأت شعبية اللعبة في الانخفاض قليلاً، مع ظهور منافس قوي وهو لعبة فيفا 2022، شركة كونامي تعمل على تحسين وتعديل الإصدار الأخير من اللعبة بالإضافة إلى إصدار نسخة البرمجيات مجانا للهواتف المحمولة وأجهزة مايكروسوفت ويندوز.

eFootball PES 2022 download

رسومات معدلة و جرافيكس أحدث لتعطي المزيد من المصداقية والواقعية.

خطوط أكثر انسيابية للحصول على ملامح أكثر حقيقية للاعبين أكثر واقعية من الألعاب الأخرى مثل FIFA و DLS.

الأجواء في الملعب أكثر إثارة التعليق الصوتي المحدث رائع بشكل خاص.

القدرة على استعادة اللحظات المميزة على أرض الملعب من خلال اللحظات المميزة.

توفير مساحة أكبر لاحتفالات ما قبل المباراة، مثل وصول الحافلات واللاعبين الذين يغادرون الملعب والتحدث إلى الحكام وما إلى ذلك.

طريقة اللعب المعقدة مليئة بالتكتيكات، وتتطلب مهارة كبيرة.

تمت إزالة وإصلاح معظم المشكلات الفنية التي ظهرت في الإصدار السابق.

تحديثات أسبوعية مع بيانات النادي واللاعبين المحدثة بناءً على المباريات والدوريات الحقيقية.

عيوب نسخة Efootball pes 22

وجود 9 أندية فقط للعب معها.

دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني غير متوفرين في هذا الإصدار.

حركات اللاعب وسرعة الجري غير واقعية، أبطأ بنسبة 25٪ من الألعاب الأخرى، مما يقلل من متعة اللعب.

عدم الالتفات إلى رسومات اللاعبين الأقل شهرة

قد يؤدي اختيار اللون غير الناجح واللعب المطول إلى إجهاد العين

في هذا الإصدار، لا يمكن التحكم في صعوبة اللعبة ويمكن لعبها فقط من خلال أحد النظامين سوبر ستار و ريجيولار

تم فصل أوضاع اللعبة من جميع الإصدارات السابقة وإضافتها كملفات توسيع منفصلة، مما جعل اللعبة أكثر تعقيدًا.

على الرغم من أن تطبيق اللعبة مجاني، إلا أنه يحتوي على العديد من العناصر الأساسية التي يجب شراؤها بأموال حقيقية

طور اللعب الجماعي اونلاين يحتاج عملات Efootball pes 22 والتي يمكن شراؤها بأموال حقيقية تتراوح أسعار باقات العملات من 3.75 ريال إلى ما يقارب 190 ريال سعودي.

طريقة تحميل بيس 22 للموبايل