نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مواصفات هاتف إيفون القابل للطي والتصميم الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم مواصفات هاتف إيفون القابل للطي والتصميم الجديد قد أوضح جميع مصممي شركة أبل القائمون على تطوير هاتف إيفون قابل للطي أنه يعرف باسم إيفون فلب وأوضحت أن أبل تعمل في الوقت الحالي على نماذج أولية قابلة للتطبيق حيث يوجد نموذجين الأقرب للتنفيذ وبالتالي سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية تفاصيل هاتف إيفون القابل للطي.

مواصفات هاتف أيفون قابل للطي

الشركة تقوم في الوقت الحالي باختيار نماذج أولية قابلة للتطبيق حيث يتم اختيار نموذج به شاشتان مقسومتين متصلتان ببعضهما مع وجود محور دوار يقسم الشاشة بشكل طولي مثل الكتاب أما بالنسبة لنموذج الآخر يشبه سامسونج فلب.

مواصفات التصميم الجديد

قد أوضح مهندس شركة أبل السابق جون بروسر أن هذا التطبيق لا يوجد فيه شيء مميز سوى التعرف على الوجه بجانب أجهزة استشعار أخرى وأوضح أن عند فتح الجهاز تبدو الشاشتان المنفصلتان متصلتين ببعض يصعب التفرقة.

أما بالنسبة للنموذج الثاني الذي يكون مشابه لهاتف سامسونج الشاشة تنقسم بشكل عرضي منتصف من الهاتف وهو النموذج التي تبحث عنه شركة أبل

بينما تكون مواصفات الهاتف الجديد غير واضحة بشكل تفصيلي ولكن الشائعات الأخيرة أكدت أنه سوف يكون حول هاتف إيفون فلب خلال العامين الماضيين ومن المتوقع أن يكون مدعوم بشاشة oled بجد وجود العديد من التصميمات المختلفة وأكدت أنها سوف تقوم باستغلال قابلية الشاشة للثني في تكبير حجم الشاشة في وضعها الكامل.

الاصدارات الجديدة لهاتف أيفون

من المتوقع أن يكون مقاس الهاتف الجديد ثمان بوسات بدقة 3200 في 1800 وبالتالي يمكن استثمار ملايين الدولارات في هذه الأبحاث الخاصة بمشروع شركة أبل ويمكن التراجع عنه ولكن تحاول شركة أبل السوق متابعة الموجودة بجانب الشركات المنافسين للعمل على عمل تقنية حديثة قبل الوصول إلى منتج نهائي ومن المتوقع أن يتم إصدار هذا الهاتف فيه في عام 2024.