هاتف أبل أيفون 14 برو تعرف علي سعره ومواصفاته ومميزاته وعيوبه

هاتف أبل أيفون 14 برو، تستعد شركة أبل الأمريكية لإطلاق إصدار جديد وأطلق عليه أسم أبل أيفون 14 برو، وتعتبر تلك مفاجأة سارة لكل محبين ومستخدمين أيفون، وتعتبر شركة أبل من الشركات الرائدة بمجال الإلكترونيات وتقوم بنشر منتجاتها بكافة أنحاء العالم وهي مصنفة الثانية عالميا وذلك بعد شركة سامسونج، وذلك الأصدار ليس الأول حيث قامت الشركة بإصدار العديد من هواتف الأيفون وقد أبهرت العالم.

هاتف أبل أيفون 14 برو تعرف علي سعره ومواصفاته

نعرض لكم اليوم عبر موقع ثقفني مواصفات وسعر هاتف أبل أيفون 14 برو، وهو يشبه لحد كبير الإصدار السابق له وهو أيفون 13 ولكنه يتميز عنه ببعض المميزات، ومن المتوقع أن يكون سعر الهاتف ألف دولار أمريكي.

مواصفات هاتف أبل أيفون 14 برو

قامت شركة أبل بتصنيع الجوال بجسم زجاجي أما الإطار فهو من الألومنيوم المقاوم للصدأ، ومواصفات الهاتف هي:

وزن الهاتف 187 جرام وسمكه 7.4 وذلك يجعله مريح جدا لراحة اليد.

الهاتف يدعم شريحة إتصال واحدة وهى تدعم شبكات الجيل الخامس.

يصدر هاتف أبل أيفون 14 برو بنظام تشغيل IOS 16 وهو يتميز بالسرعة.

شاشة الهاتف دقتها FHD بجانب لوجود كثافة بيكسلات 450 بيكسل.

تردد الهاتف 120 هيرتز وذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام.

الهاتف لا يدعم الذاكرة الخارجية وذلك لأن مساحة الهاتف الداخلية كبيرة 1 تيرا بايت.

لا يوجد بالهاتف فلاش ولكنه متواجد به ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا أساسية حجمها 13 ميجا بيكسل.

فتحة العدسة حوالي 1.6 والكاميرا الثانية حجمها 13 ميجا بزاوية عريضة وفتحة العدسة تبلغ 2.4.

الكاميرا الثالثة دقتها 13 ميجا وفتحة العدسة 2.4، وذلك يجعل من يستخدمه ينبهر بدقته العالية ويتمتع بالتصوير.

كاميرا أمامية دقتها 13 ميجا بيكسل وفتحة العدسة 2.2.

مميزات هاتف أبل أيفون 14 برو