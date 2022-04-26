نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لشحن شدات ببجي 2022 عن طريق id وبخطوات سهلة على حسابك في PUBG MOBILE في المقال التالي
أفضل طرق شحن شدات ببجي، من الألعاب المنتشرة هذه الأيام والمحبوبة جدًا بين الشباب هي لعبة ببجي سواء كانت موبايل أو كمبيوتر، ويعلب ببجي عدد كبير جدًا من الأِشخاص حول العالم، ولكن البعض لا يعلم ما هي ويسأل عن بعض التفاصيل الخاصة بها ولهذا الأمر هذا ما سيكون موضوع اليوم، حيث سأوضح في هذا المقال العديد من الأمور المتعلقة بلعبة ببجي والطرق المختلفة للعبة وطريقة شحن شدات ببجي.
طريقة تحميل لعبة ببجي
بشكل يومي تقريبًا العديد والعديد من الأشخاص يحملون لعبة ببجي ويستخدمونها، ولذلك إليكم طرق تحميل هذه اللعبة خلال السطور التالية:
- أول شيء أذهب إلى المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف المحمول لك، ثم قم بإنشاء حساب عليه إذا كنت أول مرة تدخل عليه، أما في حالة تعاملك معه مرات عديدة فعليك أن تجل دخولك من خلال الأسم والباسورد الخاص بك.
- والآن عند محرك البحث في المتجر الخاص بك اكتب اسم لعبة ببجي واضغط على محك البحث.
- عندما تظهر لك قم بتثبيتها على الموبايل واتبع الخطوات حتى يتم التثبيت.
- كانت هذه هي أسهل وأسرع الطرق التي يمكن بها تحميل لعبة ببجي.
طريقة شحن شدات ببجي
شحن شدات ببجي المقصود به هو حصل اللاعب على بعض العملات الإفتراضية لتمكنه من المتميزة في شراء بعض الأدوات داخل اللعبة ليتمكن من الصعود إلى مستويات أعلى في اللعبة، ويتم شحن شدات ببجي بالعديد من الطرق وإليكم هذه الطرق فيما يلي بشيء من التفصيل:
- أسهل طرق شحن شدات ببجي يكون عن طريق بطاقات ببجي والتي يتم شراؤها من خلال بعض المواقع المخصص لها.
- بعد أن يقوم اللاعب بشرائها عن طريق الحساب الشخصي الذي يدخل به إلى اللعبة لتسجيل اسمه وبياناته سوف يتم أرسل رسالة له على البريد الإلكتروني الخاص به.
- والآن سيكون في الرسالة كود هو كود التفعيل أدخله وادخل آسمك وبعض البيانات الأخرى مثل الأي دي.
- الآن عليك أن تضغط على كلمة REDEEM وذلك من أجل أن يتم التفعيل بالفعل وتتمكن من إستخدام الشدات التي قمت بشحنها بإستخدام بطاقات ببجي.
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