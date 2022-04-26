أسهل طريقة لشحن شدات ببجي 2022 عن طريق id وبخطوات سهلة على حسابك في PUBG MOBILE

أفضل طرق شحن شدات ببجي، من الألعاب المنتشرة هذه الأيام والمحبوبة جدًا بين الشباب هي لعبة ببجي سواء كانت موبايل أو كمبيوتر، ويعلب ببجي عدد كبير جدًا من الأِشخاص حول العالم، ولكن البعض لا يعلم ما هي ويسأل عن بعض التفاصيل الخاصة بها ولهذا الأمر هذا ما سيكون موضوع اليوم، حيث سأوضح في هذا المقال العديد من الأمور المتعلقة بلعبة ببجي والطرق المختلفة للعبة وطريقة شحن شدات ببجي.

طريقة تحميل لعبة ببجي

بشكل يومي تقريبًا العديد والعديد من الأشخاص يحملون لعبة ببجي ويستخدمونها، ولذلك إليكم طرق تحميل هذه اللعبة خلال السطور التالية:

أول شيء أذهب إلى المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف المحمول لك، ثم قم بإنشاء حساب عليه إذا كنت أول مرة تدخل عليه، أما في حالة تعاملك معه مرات عديدة فعليك أن تجل دخولك من خلال الأسم والباسورد الخاص بك.

والآن عند محرك البحث في المتجر الخاص بك اكتب اسم لعبة ببجي واضغط على محك البحث.

عندما تظهر لك قم بتثبيتها على الموبايل واتبع الخطوات حتى يتم التثبيت.

كانت هذه هي أسهل وأسرع الطرق التي يمكن بها تحميل لعبة ببجي.

طريقة شحن شدات ببجي

شحن شدات ببجي المقصود به هو حصل اللاعب على بعض العملات الإفتراضية لتمكنه من المتميزة في شراء بعض الأدوات داخل اللعبة ليتمكن من الصعود إلى مستويات أعلى في اللعبة، ويتم شحن شدات ببجي بالعديد من الطرق وإليكم هذه الطرق فيما يلي بشيء من التفصيل: