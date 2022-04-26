ثغرة في أندرويد تتسبب في استنزاف عمر البطارية.. والحل

من المشاكل الهامة التي تواجه المستخدمين للهواتف الذكية خلال هذه الفترة مشكلة استنزاف عمر البطارية، حيث تمثل البطارية مصدر قلق للعديد من أصحاب الهواتف الذكية مع زيادة عمل الهاتف، سواء من خلال الدخول على النت أو ممارسة الألعاب، وأصبحت مشكلة البطارية أكثر صعوبة لمستخدمي هواتف أندرويد بعد تقرير RT الذي أشار للثغرة البرمجية الخطيرة الموجودة على هواتف أندرويد، والتي سوف نشرحها لحضراتكم في هذا المقال الهام على موقعكم المفضل ثقفني.

خلل في أندرويد يتسبب في استنزاف عمر البطارية

أدى الخلل البرمجي الموجود في تطبيق الرسائل من جوجل إلى تشغيل تطبيق الكاميرا في الخلفية، حيث أنه يظل يعمل لعدد من الساعات، ويُعد تطبيق الكاميرا من التطبيقات الهامة التي تعمل على استنزاف البطارية وتسخين الجهاز بشكل سريع، حيث اكتشف ذلك الخلل لأول مرة فريق 9to5Google، حيث أشار أنه يمكن أن يتسبب في تشغيل الهاتف قليلاً مما يؤدي في النهاية إلى تقليل عمر البطارية.

ويجب على المستخدم عند ملاحظته أن عمر البطارية لم يعد كما كان في العهد السابق بالهاتف، فهنا من المحتمل أن يكون خطأ البرنامج الذي يؤثر على هاتف أندرويد، حيث يتيح تطبيق رسائل جوجل الوصول إلى تطبيق الكاميرا بشكل سريع، وذلك حتى يتمكن من التقاط الصور وإرسال تلك الصور بشكل سريع عبر محادثات الدردشة دون المغادرة للتطبيق، وفي حال رفض المستخدم الإذن بوصول تطبيق رسائل جوجل للكاميرا عند تثبيت التطبيق لأول مرة، فهنا يكون المستخدم قد تمكن من تجاوز الخطأ بسهوله وهذا الحل بسيط للغاية

أكدت شركة جوجل أنها قد نجحت في تحديد سبب خطأ استنزف البطارية خلال الفترة الماضية، وأنه تم توفير إصلاح بشكل دائم لمستخدمي أجهزة أندرويد بجميع دول العالم، حيث قامت بالفعل في إصدار تحديث تجريبي من تطبيق جوجل ماسنجر نجح في إصلاح مشكل استنزاف بطارية الجهاز، حيث تم إصدار التحديث في 19 من شهر أبريل الجاري 2022، ويمكنك الآن تنزيل التحديث التجريبي الجديد من أجل تخطي تلك المشكلة والمحافظة على عمر البطارية بشك رائع، أما في حال عدم الرغبة في تحميل التحديث فيجب عليك انتظار طرح البرنامج بجميع دول العالم خلال الفترة القادمة.