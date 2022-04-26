كيف تتعرف على حساب واتساب المزيف عند محاولته التحدث معك

يقع العديد من المستخدمين خلال هذه الفترة في التعامل من حساب واتساب المزيف، وذلك بسبب انتشار تلك الحسابات في الآونة الأخيرة بعد الشهرة الكبيرة التي حققها تطبيق الدردشة الفوري عالمياً، حيث أنه نجح بالفعل في ضم أكثر من ملياري مستخدم، وأصبح التطبيق بجميع المجالات سواء الاقتصادية أو الشخصية أو الرياضية، وغيرها من المجالات الهامة التي يرغب فيها العديد من المستخدمين والعملاء، لذا فقد استغل المتطفلين والهاكرز تلك الشهر محاولين خداع العملاء والحصول على معلوماتهم الشخصية من خلال الحسابات المزيفة للتطبيق.

حساب واتساب المزيف

يتمكن الهاكرز من خلال الحسابات المزيفة لتطبيق الدردشة الوفري واتساب من الحصول على الكثير من المعلومات الشخصية، ثم القيام بعد ذلك بعملية ابتزازهم من أجل الحصول على الأموال، كما يمكنهم أيضاً الحصول على الحسابات البنكية الخاصة بهم وإفراغ حساباتهم البنكية، لذلك يجب على العملاء والمستخدمين التميز بين حسابات واتساب الحقيقة والمزيفة، وخاصة في حالة الدردشة مع الآخرين، وسوف نوضح لحضراتكم طريقة التميز بين الحسابات المزيفة والحقيقة بكل سهولة.

قد تأتي لك رسالة من حساب على أنه تابع للدعم الفني الخاص بالواتساب، ويطلب منك بعض المعلومات الهامة الشخصية، وقد لا يفرق البعض بين الحسابات المزيفة والرسمية ويستجيب لطلب الحساب المزيف مما يمثل خطورة كبيرة على البيانات الشخصية التي حصل عليها الشخص، هنا يجب الإشارة أن فريق دعم حساب المواطن لن تطلب منك أي بيانات شخصية أو بنكية، وسوف نوضح لحضراتكم من خلال الصورة الموجودة بالمقال الفرق بين الحساب الأصلي والمزيف، حيث تجد علامة الصح في بجوار الحساب الحقيقي لـ whatsapp التي تؤكد على أنه الحساب الحقيقي، أما الحساب المزيف فقد تكون علامة الصح على صورة البروفايل.

في حالة أكتشافك لحساب واتساب مزيف يجب عليك عمل بلوك فوري للحساب وللجهة التي تريد التواصل معك، والحصول على المعلومات منه ثم ابلاغ الدعم الفني للواتساب عنها فوراً، وسوف يقوم دعم التطبيق بفحص الرسائل والتأكد من صياغتها من أجل التعامل السريع معها، وقد تكون الحسابات المزيفة لشخصية شهيرة أو أحد أصدقائك أو أفراد أسرتك، لذلك ننصح الجميع بضرورة التحقق من علامة الصح السابق ذكرها في المقال والتي تم الإشارة لها في الصورة الموجودة بالمقال من أجل التأكد من الحساب.