أحدث طريقة لفتح الأي كلاود المغلق لهواتف آيفون 2022 بخطوات بسيطة، يحتوي نظام أي كلاود ICLOUD على رقم سري إذا نسيته لا يمكنك إستعادته بسهولة، والسبب واء ذلك أن شركة أبل ترى أن هواتف الأيفون ذو قيمة عالية لذا وضعت له نظام حماية قوي جداً، حيث أنه في حالة سرقة هاتف الأيفون الخاص بك لا يتمكن السارق من الإستفادة منه مطلقاً لعدم معرفته للرقم السري للأي كلاود؛ لذا يعتبر إستعادة الأي كلاود أمر في غاية الصعوبة. نتناول اليوم طريقة فتح الأي كلاود المغلق لهاتفك الشخصي في حالة نسيانك الرمز السري.

طريقة فتح الأي كلاود للآيفون 2022

أول ما نفكر به عند غلق الأي كلاود الخاص بنا هو التواصل مع خدمة العملاء، وذلك عن طريق إختيار رقم الدولة المقيم بها والتواصل معهم ومعظم الأرقام مجانية. وتستطيع حل تلك المشكلة إذا كان لديك فاتورة شراء هاتفك الأيفون، أو إذا كان لديك هاتف آخر بنفس الرقم ونفس الحساب، أو إذا كان لديك الرقم السري القديم لحساب ICLOUD. وفي حالة عدم إمكانية حل المشكلة عن طريق شركة أبل سوف لن تستطيع حلها سوى بطريقة واحدة.

فتح icloud بخطوات بسيطة

الطريقة التي سوف نستخدمها اليوم سوف نعتمد فيها على تطبيق AnyUnlock iMobile، والذي يمكنك من خلاله فتح أي جوال آيفون أو أيباد في حالة نسيانك الرقم السري، يتم تنزيل التطبيق وتجربته بشكل مجاني تماماً، كل ما عليك هو توصيل جهاز الأيفون الخاص بك في أي جهاز pc لاب توب أو كمبيوتر خلال كابل يو اس بي؛ وذلك حتى يمكنك عمل unlocl للآي كلاود الخاص بهاتفك.

يتم فتح التطبيق وتظهر قائمة بها خيارات عدة منها فتح قفل الشاشة، إزالة رمز المرور في الشاشة، إزالة إعدادات تشفير النسخة الإحتياطية، مدير كلمات المرور وفتح قفل Apple ID. يتم النقر على فتح غلق Apple ID حيث يتميز هذا التطبيق بأنه عند تنزيله يقوم بإخبارك بإمكانية فتح الأيكلاود من عدمها، لذا لا يتم دفع القيمة سوى عند الحصول على المقابل، يمكنك إستخدام هذه الخدمة مرة واحدة فقط أو مدى الحياة حسب إختيارك، يتمكن التطبيق من إعدة فتح الأي كلاود المغلق لجميع هواتف الأيفون على الفور بدون إتباع خطوات.