رسميا موعد تحديث إي فوتبول بيس 2022 موبايل وخطوات تحديث E football PES علي جهازك

تحديث اي فوتبول بيس 2022 وخطوات فتح ولعب بيس للاندرويد، تعتاد شركة كونامي وهي الشركة الرسمية للعبة العمل على الإعلان عن تحديث E football PES في كل عام وتحديدا في اليوم الأول من شهر أكتوبر، وفي هذا الصدد فقد تأخر هذا التحديث للعبة في العام الحالي، وقد المحت كونامي في هذا السياق على أن التحديث السنوي للعبة 2022 سوف يكون في شهر أبريل الجاري وسوف يشهد الكثير من المتغيرات عن العام الماضي وما قد كان فيه من ملامح للعبة.

تحديث اي فوتبول بيس

أشارت كونامي الشركة التي قامت بإنتاج لعبة اي فوتبول PES على أن التحديث الجديد للعبة يحمل عدد من المزايا يتمثل أهمها في ما سوف تكون عليه اللعبة من مهمات جديدة يحصل عليها اللاعب ويقوم بأدائها على اكمل وجه وبحسب ما ينبغي له من إظهار كافة الإمكانيات واخراج ما لديه من طاقة كامنة في اللعبة من اجل الفوز والانتقال السريع في الملعب ووسط اللاعبين في تلقائية ومهارة.

تحديث إي فوتبول 2022

يحتاج تحديث لعبة e football عدد من الأمور الأولية التي يكون منها:

اولا تثبيت التحديث الحالي للعبة على الهاتف المحمول الاندرويد أو الايفون من اجل التمكين من استقبال التحديث.

ثم قم بالدخول في أيقونة عربة التسوق من داخل اللعبة بعد تثبيتها على الهاتف الجوال.

عليك الآن اختيار ما يكون من رموز الشراء ثم اختيار اللاعبين من بين أعداد لاعبي كرة القدم.

ثم تكوين الفريق المناسب لك من مختلف الفرق الموجودة على الساحة المحلية والعالمية.

يمكنك شراء لاعبين يكون مدة الصلاحية الخاصة بهم كبيرة ولا تنتهي سريعا من اجل مواصلة اللعب.

موعد تحديث E football PES

بحسب ما أشارت إليه كونامي إي فوتبول بيس فان هذه اللعبة يمكن أن تقوم الشركة بالإعلان عن تحديثها لعام 2022 في فصل الربيع الحالي، وعلى ذلك فانه على محبي هذه اللعبة الاستعداد للتحديث الجديد والاستعانة في هذا الصدد بفتح اللعبة اولا على انظمه الاندرويد والايفون أيضا، مع إعطاء أمكانية التحديث الفوري للعبة على هاتفك واتباع ما يوجد من تعليمات في هذا الشأن.

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