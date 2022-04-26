نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل بيس 22 Efootball pes 22 تحديث الانتقالات والتعليق العربي في المقال التالي

بيس من أقدم وأشهر ألعاب فيديو كرة القدم والتي يصدر منها نسخة جديدة كل عام. Efootball pes 22 هي النسخة الأحدث للعبة والتي صدرت مؤخراً بشكل مجاني للجوالات والكمبيوتر. لعبة PES من ألعاب كرة القدم هي لعبة ذات شعبية واسعة وعدد مرات شراء تحسب بالملايين. ومع ذلك، فقد بدأت شعبية اللعبة تتراجع قليلاً لصالح لعبة FIFA 2022 ولذلك فقد قامت شركة Konami المطلقة للعبة بالعمل على إضافة تحسينات وتعديلات على النسخة الأحدث نسخة 2022 وذلك بالإضافة إلى إصدار النسخة الـ Soft منها بشكل مجاني للجوالات وأجهزة مايكروسوفت ويندوز. في هذا المقال سنستعرض أهم مميزات وعيوب النسخة لتحكم عليها بنفسك. مميزات نسخة Efootball pes 22 الأحدث: رسومات معدلة و جرافيكس أحدث لتعطي مزيداً من المصداقية والواقعية

خطوط أكثر انسيابية لملامح أكثر حقيقية للاعبين إذا ما قورنت بالألعاب الأخرى مثل فيفا و DLS

أجواء أكثر حماسية في الملعب خاصة مع التعليق الصوتي المحدث

إمكانية إستعادة لحظات اللعب المميزة في الملعب عن طريق خاصية Iconic moments

منح مساحة أكبر لمراسم ما قبل المباريات مثل وصول الحافلات ونزول اللاعبين والتحدث مع الحكم وغيرها

أسلوب لعب معقد ومليء بالتكتيكات ولذلك يحتاج لمهارة كبيرة وتكرار كثير في اللعب

تم إزالة وتعديل معظم المشاكل التقنية التي ظهرت في النسخة السابقة

التحديث الأسبوعي، والذي يقوم بتحديث بيانات الأندية واللاعبين طبقاً للمباريات وبطولات الدوري الحقيقية عيوب نسخة Efootball pes 22: وجود 9 أندية فقط للعب

بطولات Champion League و الدوري الأسباني غير متاحة في هذه النسخة

حركات اللاعبين والتسديد وسرعة الجري غير واقعية وأبطأ من نظيرتها في الألعاب الأخرى بنسبة 25% مما يقلل من الاستمتاع باللعب

عدم الاهتمام برسومات اللاعبين الأقل شهرة

اختيار الألوان غير موفق وقد يسبب ارهاق العين مع اللعب لمدة طويلة

في هذه النسخة غير متاح التحكم في درجة صعوبة اللعب ولكن فقط يمكن اللعب خلال أحد نظامين وهما سوبر ستار و ريجيولار

أطوار اللعبة الموجودة في جميع النسخ السابقة تم فصلها و إضافتها كملفات امتداد مستقلة مما يجعل اللعبة أكثر تعقيداً

على الرغم من أن تطبيق اللعبة مجاني، إلا أنها تحتوي على عناصر كثير أساسية تحتاج لشرائها بالمال الحقيقي

طور اللعب الجماعي اونلاين يحتاج لعملات لعبة Efootball pes 22 والتي يتم شراؤها أيضاً بالمال الحقيقي. يتراوح سعر باقات العملات ما بين 3.75 ريال إلى 190 ريال سعودي تقريباً. طريقة تحميل بيس 22 للموبيل تسجيل الدخول إلي متجر التطبيقات الخاص بهاتفك.

ثم من صندوق البحث كتابة Efootball pes 22 وتبداء البحث.

بعد ذلك تظهر اللعبة في النتيجة الأولي تقوم بالضغط علي أيقونة تثبيت.

بعد إنتهاء التحميل تقوم بفتح اللعبة وإنشاء الملف الشخصي وتبداء اللعب. عمر شويل - جدة طريقة تحميل بيس 22 Efootball pes 22 تحديث الانتقالات والتعليق العربي - ثقفني

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