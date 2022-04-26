الآن بكل سهولة طريقة شحن شدات ببجي PUBG ومميزاتها وخطوات الشحن

طريقة شحن شدات ببجي هي من أكثر الألعاب الإلكترونية التي يبحث عن طريقة شحنها العديد من اللاعبين؛ حيث أن الشدات هي العملة الافتراضية التي يستخدمها اللاعبين في شراء ما يلزمهم من معدات وأسلحة حديثة وملابس شخصية، وشحن هذه الشدات هي التي تساعد اللاعبين على سهولة الفوز والصعود إلى المستويات الأعلى، والحصول على الفوز حيث يوجد عدة طرق لشحن الشدات، ومن أفضل هذه الطرق الطريقة المجانية حيث أنها لا تلزم اللاعب بدفع أي مبالغ، وهذا ما نعرضه لكم من خلال مقالنا اليوم.

طريقة شحن شدات ببجي

تقوم فكرة هذه اللعبة على قتال عدد كبير من اللاعبين في جزيرة، والجميع يقاوم ويحارب للبقاء على قيد الحياة والشخص الذي ينجو هو الفائز، وقد حازت هذه اللعبة على إعجاب الكثير من اللاعبين لما فيها من إثارة وتشويق وإليكم الخطوات الصحيحة لشحن الشدات، وهى كالآتي:

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بلعبة ببجي.

إضافة الدولة التابع لها اللاعب.

تحديد عدد الشدات المراد شحنها.

يتم بعد ذلك اختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

كتابة رقم الهاتف الخاص باللاعب.

ثم الضغط على كلمة تسجيل.

يتم إرسال كود على هاتف اللاعب ثم يتم كتابته في المكان المخصص له وعلى الفور يتم شحن الشدات.

مميزات لعبة ببجي

تتميز لعبة ببجي ببعض المميزات التي تنال استحسان الكثير من اللاعبين، ومن أبرز المميزات التالي:

يوجد الكثير من المعارك الجديدة المختلفة ووجود بعض المعسكرات.

عند تحديث اللعبة تم إضافة جزيرة جديدة.

تحسن الدراجة الجبلية كما يمكنك تلوينها بالوان زاهية.

من خلال اللعبة يمكنك تكوين الكثير من الصداقات.

خطوات شحن لعبة ببجي بالطريقة الصحيحة