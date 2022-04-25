نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل FIFA 22 على الكمبيوتر وأجهزة أندرويد وأيفون تعليق عربي في المقال التالي
لعبة FIFA 22 تحقق للاعبيها أكبر متعة. تسمح اللعبة للاعب بتكوين فريقه الخاص والتحكم في الإعدادات والأفراد. توفر اللعبة كذلك تعليق عربي صوتي مميز ورؤية شاملة لكل الزوايا. مع كل عام تقوم شركة EA Vancouver المطورة للعبة فيفا بإطلاق نسخة جديدة بها الكثير من التعديلات والتحسينات حتى وصل عدد النسخ الحالية من اللعبة ومنذ صدورها إلى 29 نسخة في سلسلة فيفا منذ إطلاق اللعبة رسميا للمرة الأولي في عام 1998 ولعبة فيفا تعتبر لعبة كرة القدم الأشهر عالميا والمنافس الشرس للعبة إي فوتبول بيس التي تحاكي كرة القدم إيضا. في هذا المقال نعرض أهم ما يميز نسخة عام 2022 من لعبة FIFA وطريقة تنزيل اللعبة للجوالات والكمبيوتر.
قائمة بطولات الدوري المتاحة لنسخة FIFA 22:
- الدوري الإيطالي
- الدوري الإنجليزي الممتاز
- كذلك الدوري الإسباني الدرجة الأولى
- الدوري الفرنسي الأول
- الدوري الألماني
- كذلك الدوري الأمريكي
- الدوري المكسيكي
- الدوري الهولندي
- كذلك الدوري الأسترالي
- الدوري الكوري الجنوبي
- كأس العالم
- دوري أبطال أوروبا
- كأس الأمم الأوروبية
ومع هذه القائمة الطويلة من البطولات العالمية والحقيقة التي تتميز بها لعبة FIFA 22، فقد تفوقت هذه اللعبة من ألعاب الفيديو لكرة القدم على نظيراتها من الألعاب مثل PES 22 و DLS 22.
مواصفات أجهزة الكمبيوتر اللازمة لتشغيل فيفا 22:
- ويندوز 10 64-bit أو أحدث
- معالج بروسيسور انتل core i3-6100 أو Athlon X4 880K أو أعلى
- ذاكرة عشوائية رامات 8 جيجا بايت على الأقل
- مساحة هارد فارغة 50 جيجا بايت أو أكثر
- كارت شاشة Radeon HD 7850 أو GeForce GTX 660 أو أحدث
- وصلة انترنت بسرعة 512 KbPs أو أعلى
طريقة تنزيل النسخة الأحدث FIFA 22 على الكمبيوتر:
- قم بفتح الموقع الرسمي لشركة EA
- من أعلى الشاشة انقر على خانة ألعاب أو Games
- ثم من القائمة اختر EA Sports ثم انقر FIFA 22
- من أعلى اليمين اختر شراء فيفا 22 ثم انقر لجهاز ويندوز
- قم بتسديد ثمن اللعبة عن طريق البطاقات البنكية ثم اختر شراء
- بعد تأكيد عملية الدفع سيبدأ الملف في النزول على جهازك
- بعد اكتمال النزول قم بعمل Setup للعبة على الجهاز
- قم بتسجيل الدخول إلى وحدة التحكم الخاصة بك
- افتح اللعبة واختر وضع FiFa Ultimate Team ثم ابدأ في تكوين الفريق الخاص بك و ابدأ المغامرة
طريقة تحميل فيفا موبايل 2022
- تقوم بالدخول إلي متجر التطبيقات الخاص بجوالك أبل ستور أو جوجل بلاي.
- من ضندوق البحث في الأعلي كتابة FIFA 22 وتبداء البحث.
- بعد ذلك الضغط علي أيقون تثبيت الموجودة بجوار اللعبة بعد عملية البحث.
- ثم تقوم بفتح اللعبة ةإنشاؤ ملف اللاعب وكتابة البريد الإلكتروني لتبداء اللعب.
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