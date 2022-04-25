طريقة تنزيل FIFA 22 على الكمبيوتر وأجهزة أندرويد وأيفون تعليق عربي

لعبة FIFA 22 تحقق للاعبيها أكبر متعة. تسمح اللعبة للاعب بتكوين فريقه الخاص والتحكم في الإعدادات والأفراد. توفر اللعبة كذلك تعليق عربي صوتي مميز ورؤية شاملة لكل الزوايا. مع كل عام تقوم شركة EA Vancouver المطورة للعبة فيفا بإطلاق نسخة جديدة بها الكثير من التعديلات والتحسينات حتى وصل عدد النسخ الحالية من اللعبة ومنذ صدورها إلى 29 نسخة في سلسلة فيفا منذ إطلاق اللعبة رسميا للمرة الأولي في عام 1998 ولعبة فيفا تعتبر لعبة كرة القدم الأشهر عالميا والمنافس الشرس للعبة إي فوتبول بيس التي تحاكي كرة القدم إيضا. في هذا المقال نعرض أهم ما يميز نسخة عام 2022 من لعبة FIFA وطريقة تنزيل اللعبة للجوالات والكمبيوتر.

قائمة بطولات الدوري المتاحة لنسخة FIFA 22:

الدوري الإيطالي

الدوري الإنجليزي الممتاز

كذلك الدوري الإسباني الدرجة الأولى

الدوري الفرنسي الأول

الدوري الألماني

كذلك الدوري الأمريكي

الدوري المكسيكي

الدوري الهولندي

كذلك الدوري الأسترالي

الدوري الكوري الجنوبي

كأس العالم

دوري أبطال أوروبا

كأس الأمم الأوروبية

ومع هذه القائمة الطويلة من البطولات العالمية والحقيقة التي تتميز بها لعبة FIFA 22، فقد تفوقت هذه اللعبة من ألعاب الفيديو لكرة القدم على نظيراتها من الألعاب مثل PES 22 و DLS 22.

مواصفات أجهزة الكمبيوتر اللازمة لتشغيل فيفا 22:

ويندوز 10 64-bit أو أحدث معالج بروسيسور انتل core i3-6100 أو Athlon X4 880K أو أعلى ذاكرة عشوائية رامات 8 جيجا بايت على الأقل مساحة هارد فارغة 50 جيجا بايت أو أكثر كارت شاشة Radeon HD 7850 أو GeForce GTX 660 أو أحدث وصلة انترنت بسرعة 512 KbPs أو أعلى

طريقة تنزيل النسخة الأحدث FIFA 22 على الكمبيوتر:

قم بفتح الموقع الرسمي لشركة EA

من أعلى الشاشة انقر على خانة ألعاب أو Games

ثم من القائمة اختر EA Sports ثم انقر FIFA 22

من أعلى اليمين اختر شراء فيفا 22 ثم انقر لجهاز ويندوز

قم بتسديد ثمن اللعبة عن طريق البطاقات البنكية ثم اختر شراء

بعد تأكيد عملية الدفع سيبدأ الملف في النزول على جهازك

بعد اكتمال النزول قم بعمل Setup للعبة على الجهاز

قم بتسجيل الدخول إلى وحدة التحكم الخاصة بك

افتح اللعبة واختر وضع FiFa Ultimate Team ثم ابدأ في تكوين الفريق الخاص بك و ابدأ المغامرة

طريقة تحميل فيفا موبايل 2022