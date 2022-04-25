نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات ببجي مجانا 2022 الموسم الجديد عن طريق الأيدي وبدون كذب في المقال التالي
عمر شويل - جدة شدات ببجي موبايل، تعد شدات Buggy Mobile أحد الأدوات التي لها أهمية كبيرة في هذه اللعبة، والتي يجب عليك شحنها دائمًا، ومن المهم ملاحظة أن هذه الشدات تسمح لجميع اللاعبين بالحصول على السلاح الذي يريدونه، ويوفر للاعبين حماية متقدمة جدًا، وأثناء القتال في الحرب، لذا يمكنك الحصول عليها لأنها من أكثر الأمور التي ستساعدك على الارتقاء بمستواك وإحراز تقدم كبير بين جميع اللاعبين، وسنقدم لك أهم طرق الشحن الجديدة والمضمونة في هذا التقرير.
طرق شحن شدات ببجي مجانا 2022
يبحث الكثير من اللاعبين في لعبة بابجي عن شحن مجاني لأدوات PUBG في عام 2022، حيث تعد UC PUBG هي العملة الأساسية داخل اللعبة، هناك تستطيع شراء ما تحتاج له من صناديق الذخيرة والأسلحة والملابس والمركبات الخاصة أيضًا.
يحب عليك أن تربح الكثير من الشدات في معاركك داخل اللعبة، وتسمى هذه الشدة أيضًا باسم UC، اختصارًا لعبارة Unknown Cash.
يمكنك الحصول على مجموعة من الشدات مجانًا عن طريق الدخول إلى لعبة PUBG، وتسجيل الدخول كمستخدم جديد، وستحصل على مجموعة مجانية منها بكل سهولة.
طرق الحصول على شدات ببجي مجانا
هناك عدد كبير من الطرق المختلفة للحصول على شدات PUBG المجانية، لمساعدتك على اللعب، ونوضح لكم ذلك فيما يلي:
- تمنحك الصناديق الذهبية العديد من الهدايا كل خمس دقائق.
- تعد Wheel of Fortune الفريدة أيضًا إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها ربح ما يصل إلى 4000 نقطة، حيث يمكنك الدوران خمس مرات في الساعة.
- ستسمح لك مشاهدة الإعلان أيضًا بمضاعفة عملاتك المعدنية.
كيفية شحن شدات ببجي 2022
أما عن كيفية شحن شدات ببجي 2022 فيمكن توضيح ذلك من خلال موقع Midas Bay كما يلي:
- يمكنك الشحن عبر موقع PUBG Certified Midas Bay.
- يجب على اللاعب أولاً استخدام بطاقة iTunes.
- الآن يجب على اللاعب أن يدخل اللعبة.
- يتوجب عليك الآن تسجيل الدخول.
- سوف تلاحظ ظهور شدات على الشاشة، عليك النقر فوقها.
- ثم يمكنك اختيار الكمية التي تريد الحصول عليها عبر الشراء.
- باستخدام معرف Apple الخاص بك، يمكنك دفع المبلغ الذي تريده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات شحن شدات ببجي مجانا 2022 الموسم الجديد عن طريق الأيدي وبدون كذب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.