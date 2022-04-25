نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات ببجي مجانا 2022 الموسم الجديد عن طريق الأيدي وبدون كذب في المقال التالي

عمر شويل - جدة شدات ببجي موبايل، تعد شدات Buggy Mobile أحد الأدوات التي لها أهمية كبيرة في هذه اللعبة، والتي يجب عليك شحنها دائمًا، ومن المهم ملاحظة أن هذه الشدات تسمح لجميع اللاعبين بالحصول على السلاح الذي يريدونه، ويوفر للاعبين حماية متقدمة جدًا، وأثناء القتال في الحرب، لذا يمكنك الحصول عليها لأنها من أكثر الأمور التي ستساعدك على الارتقاء بمستواك وإحراز تقدم كبير بين جميع اللاعبين، وسنقدم لك أهم طرق الشحن الجديدة والمضمونة في هذا التقرير.

طرق شحن شدات ببجي مجانا 2022

يبحث الكثير من اللاعبين في لعبة بابجي عن شحن مجاني لأدوات PUBG في عام 2022، حيث تعد UC PUBG هي العملة الأساسية داخل اللعبة، هناك تستطيع شراء ما تحتاج له من صناديق الذخيرة والأسلحة والملابس والمركبات الخاصة أيضًا.

يحب عليك أن تربح الكثير من الشدات في معاركك داخل اللعبة، وتسمى هذه الشدة أيضًا باسم UC، اختصارًا لعبارة Unknown Cash.

يمكنك الحصول على مجموعة من الشدات مجانًا عن طريق الدخول إلى لعبة PUBG، وتسجيل الدخول كمستخدم جديد، وستحصل على مجموعة مجانية منها بكل سهولة.

طرق الحصول على شدات ببجي مجانا

هناك عدد كبير من الطرق المختلفة للحصول على شدات PUBG المجانية، لمساعدتك على اللعب، ونوضح لكم ذلك فيما يلي:

تمنحك الصناديق الذهبية العديد من الهدايا كل خمس دقائق.

تعد Wheel of Fortune الفريدة أيضًا إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها ربح ما يصل إلى 4000 نقطة، حيث يمكنك الدوران خمس مرات في الساعة.

ستسمح لك مشاهدة الإعلان أيضًا بمضاعفة عملاتك المعدنية.

كيفية شحن شدات ببجي 2022

أما عن كيفية شحن شدات ببجي 2022 فيمكن توضيح ذلك من خلال موقع Midas Bay كما يلي: