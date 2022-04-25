طريقة تحميل جراند ثيفت أوتو فايس سيتي GTA Vice City لأجهزة أندرويد وأيفون

جراند ثيفت أوتو فايس سيتي GTA Vice City هي أفضل العاب الأكشن والمغامرات التي تمتلك شعبية هائلة بين محبي العاب الفيديو جيم عالميا وهي أحد إصدارات سلسلة جاتا الاي تجاوزت 18 جزء منذ أطلاقها للمرة الأولي في عام 1999 لمنصة بلاي ستيشن ومع انتشار اللعبة بداءت تشمل العديد من منصات الألعاب الإلكترونية منها أكس بوكس وويندوز إلي جانب الإصدار الهاص بالهواتف الذكية الذي تم إصداره في عام 2014 واللعبة تم إصدارها من جانب شركة روكستار وفي عام 2021 تم إصدار جزء خاص من سلسلة جاتا وهو جراند ثيفت اوتو ذاتريلوجي وهو الإصدار الذي تم دمج ثلاث أجزاء من اللعبة وهم جراند ثيفت اوتو فايس سيتي وجراند ثيفت اوتو سان اندرياس وجراند ثيفت اوتو ليبرتي سيتي ستوريز ونوضح الأن طريقة تنزيل اللعبة بخطوات بسيطة.

شرح قصة لعبة جراند ثيفت أوتو فايس سيتي

تدور أحداث قصة اللعبة حول قاتل مأجور للمافيا يسمي تومي فيرسيتي الذي أفرج عنه مؤخراً من السجن بعد أن تم القبض عليه في صفقة مخدرات فاشلة.

يحاول تومي فيرسيتي الانتقام من المسؤولين عند دخوله السجن بينما في نفس الوقت يبني إمبراطورية إجرامية.

عند بداية اللعبة تظهر لك نقطة بلون مختلف لذا يجب عليك الوصول إليها. بعد ذلك يظهر بقعة زهرية اللون يجب الدخول بها لكى تتعرف على المهام المطلوبة.

بإمكانك ركوب اي سيارة تريدها، والتحرك بها من خلال الازرار.

بعد اكتمال المهام المطلوبة سوف تربح النقود، ويتم شراء ما تريد، والسيطرة على المدينة بمجرد رؤية العلامة الخضراء بجانب اي شئ يمكنك شراؤه إذا كنت تمتلك المبلغ الكافي من المال.

بإمكانك الحصول على خريطة اللعبة من خلال الضغط على الخريطة المصغرة في يسار الشاشة. حيث تظهر لك صورة النقاط التي تحتوي على أسلحة لذلك يجب عليك الذهاب إلى هذه النقاط.

تحميل لعبة GTA Vice City النسخة الاصلية