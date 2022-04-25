واتساب يطرح ميزة جديدة لإضافة 32 شخصاً في مكالمة جماعية

حرص تطبيق واتساب خلال الفترة الأخيرة على طرح العديد من الميزات الجديدة الرائعة، وذلك من أجل إرضاء ملياري مستخدم، وجذب العديد من المستخدمين والعملاء الجدد في ظل منافسة شرسة بين العديد من تطبيقات الدردشة الفورية في العالم، حيث بدأ التطبيق في طرح تحديث جديد على هواتف أيفون لنظام iOS يسمح للمستخدمين بإضافة 32 شخصاً في المكالمات الجماعية، حيث أكد التقرير أن تلك الميزة سوف تظهر في عدد من الدول المحددة، مؤكداً أن المكالمات الجماعية تدعم 32 مشاركاً بواجهة محدثة.

واتساب يطرح ميزة جديدة

وكانت شركة ميتا المالكة للتطبيق قد سمحت لثمانية مشاركين فقط في المكالمات الجماعية على هواتف أندرويد وأيفون، ويمكن الآن إضافة أربعة أضعاف المشاركين في المكالمات الجماعية، حيث متاح ذلك على مجموعات الواتس آب فقط، وقام التطبيق بتحديث كيفية عرض المشاركين في المكالمة على الشاشة، وذلك من أجل أن تتناسب مع العدد المتزايد من الأعضاء، ويتم تصنيف المتخلفين من مستخدمي التطبيق في المكالمات الجماعية باستخدام صور الموجي، حيث أكد التقرير على أن تلك الميزة متاحة على نظام iOS هواتف أيفون مع تحديث الإصدار الأخير 22.8.80 وحجمه 109.7 ميجا بايت.

والجدير بالذكر أن تلك الميزة غير متوفرة لسطح المكتب، ويمكن أن تكون مفيدة للغاية لمستخدمي تطبيق واتساب وخاصة أنها متوفرة عل تيليجرام، ويحاول التطبيق إطلاق العديد من الميزات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، تلبيه لرغبات المستخدمين للتطبيق، مثل ردود فعل الرموز التعبيرية، وكذلك تصميمات فقعات الرسائل الصوتية المحسنة وغيرها من الميزات الجديدة.

وكن التطبيق قد أعلن عن إصدار يُساعد المستخدمين على الوصول إلى الوسائل المفضلة لديهم في البرازيل، وأشار أنه سوف يصل قريباً إلى العديد من الدول الأخرى خلال الفترة القليلة القادمة، كما تختبر الشركة ميزة مدفوعة تتيح للمستخدمين خلال الفترة القادمة إضافة أجهزة متعددة إلى حساب واحد، حيث لا يسمح التطبيق الآن بإقران هاتف ذكي بحساب واحد أو بإقرانه مع جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي، حيث يمكن للمستخدم الآن إقران هاتفه المحمول عبر حسابه على التطبيق مع الكمبيوتر الخاص به وفتح الحساب عبر الكمبيوتر، وهى من الميزات الرائعة التي قدمها التطبيق للمستخدمين.