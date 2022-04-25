نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريا تسريبات بكج ايكون مومنت بيس 2021 الخميس 28 أبريل أحداث كثيرة هامة وخرافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسريبات بكج ايكون مومنت بيس 2021 ، اليوم الموعد الأسبوعي والحصري الذي يتم فيه عرض تسريبات بيس 2021 موبايل الأسبوعية. حيث لدينا الكثير من الأحداث المتوقعة التي سيتم عرضها. التحديث المقبل يوم الخميس الثامن والعشرين من أبريل. حيث كان من المفترض أن يتم نزول بيس 2022 موبايل نهاية الأسبوع ولكن قامت كونامي بتأجيل للمرة الثالثة منذ أكتوبر الماضي. وهناك ملاحظة لمتابعينا أن بكج fans choice سوف ينتهي يوم الأربعاء المقبل فعليك عزيزي المستخدم أن تشترى لاعبيك المفضلين قبل أنتهاء فترة البكج.

ومن ضمن تسريبات يوم الخميس بيس 2021 موبايل. أنتهاء أيضا بكج اللاعبين الأساطير الذي يتم شراؤهم بنظام نقاط اللعبة. كذلك لا يوجد بكج نجوم الأسبوع هذا الأسبوع حتى نزول بيس 2022 رسميا. واليوم سوف نتعرف سويا على أهم تسريبات بكجات ايكون مومنت بيس 2021 وهدايا بيس 2021 موبايل الخرافية هذا الأسبوع. من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي من خلال السطور القليلة القادمة.

تسريبات بكج ايكون مومنت بيس 2021

حقيقية هذا الأسبوع من تسريبات بيس 2021 موبايل سيكون ملئ بالأحداث خاصا بعد عدم نزول بكج نجوم الأسبوع وانتهاء بكج نجوم العالم الذي تم نزوله منذ شهر تقريبا. واللاعبين المتاحين بالنقاط حيث متوقع نزول بكج ايكون مومنت بيس 2021 من نادي مانشستر الإنجليزي. حيث أن البكج لم يتم نزوله منذ فترة طويلة جدا. كما سيكون هناك بكج أيكونيك مومنت بيس 2021 أخر لأن بكج السيتي يعتبر من أضعف البكجات. كما متوقع نزول بكج ايكون مومنت بيس 2021 برشلونة. والذي يتميز بوجود اللاعب نيمار جونيور بجانب ريفالدو صانع ألعاب. والمهاجم كولفيرت. ويعتبر هذا البكج من أفضل وأهم البكجات في تسريبات يوم الخميس بيس 2021 موبايل هذا الأسبوع.

حصريا تسريبات يوم الخميس بيس 2021 موبايل

وذلك من ضمن تسريبات بكج ايكون مومنت بيس 2021 الخميس 28 أبريل. يتوقع الكثير بكج ايكونيك مومنت بيس 2021 ولكن غير متوقع بشدة. بكج فريق ليفر بول وسيكون به المهاجم فيرناندو توريس بجانب مايكل أوين. ويتوقع البعض الأخر وجود بكج ايه سي ميلان الإيطالي. وسيكون بكج مكون من المدافع مالديني الصخرة الدفاعية. والمهاجم فيلبو إنزاجي. وأحتمالية وجود ريكاردو كاكا متوقع أيضا نزوله. وهناك أحتمال ضعيف من تسريبات بكج ايكون مومنت بيس 2021. من نادي أيه اس روما الإيطالي وهناك لاعبين خرافيين في هذا البكج باتيستوتا وكافو.

هدايا بيس 2021 موبايل المتوقعة

تسريبات يوم الخميس بيس 2021 موبايل من الهدايا. أولا عند فتح اللعبة بعد تنزيل التحديث الأسبوعي سيكون هناك فتحة مجانية من بكج ايكون مومنت بيس 2021. أو بنسبة أكبر سيكون من بكج الأساطير أيقونة box draw. كما ستطلق كونامي هدايا بيس 2021 موبايل من عملة gp أيضا بمقدا 10 ألاف gp يوميا حتى الأسبوع المقبل. كما متوقع إصدار منافسة من مباراة واحدة وبالفوز بها يمكن فتح بكج ايكونيك مومنت بيس 2021 مجانا. بجانب الهدايا التي تم نزولها اليوم الأثنين وهي مباريات الأوف لاين والتي سيتم الحصول على 2 لاعبون من الكرة السوداء و2 من لاعبين الكرة الذهبية.

وهذه هي نهاية تسريبات بكج ايكون مومنت بيس 2021 ليوم الخميس المقبل 28 من أبريل 2022 المقبل. كما وصلنا لنهاية هدايا بيس 2021 موبايل هذا الأسبوع. نتمنى لكم التوفيق في ترتيب اللعبة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.