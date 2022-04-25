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عمر شويل - جدة أفضل طريقة لضبط إعدادات آيفون وتفعيل 6 مزايا سرية مع تحديثات جبارة في هاتفك، حيث يبحث جميع مستخدمي هواتف الايفون عن أفضل طريقة لضبط إعدادات الهاتف للحصول على أفضل تجربة للمستخدم، نقدم لكم اليوم عدة خصائص ومزايا جديدة للايفون بدون إضافة برامج أو تطبيقات، تعمل جميع هذه المزايا على ما قبل تحديثات IOS 14 ولا يعرفها الكثير من المستخدمين؛ حيث نحتاج فقط إلى الاعدادات لتفعيل 6 مزايا سرية في هواتف iphone.

أفضل طريقة لضبط إعدادات آيفون

كل ما عليك هو الدخول إلى الاعدادات والبحث عن خيار صوت مرئي، ثم النقر على استخدام سماعات الرأس وتفعيله ثم تفعيل صوت بشري ثم اختيار درجة المؤشر أسفل الشاشة لتحديد درجة الصوت للاستفادة من الميزة الأولى. الميزة الثانية والتي تمكنك من تحديد صورة متحركة لنفسك كخلفية في شاشة القفل والنقر عليها يتم تحريك الصورة، كل ما عليك هو التوجه إلى ملف الصور ثم اختيار ملف الصور الحية Hو life photos ثم اختيار الصورة المراد تعيينها، والنقر على السهم أسفل يمين الشاشة ثم ضبط الصورة حسب اختيارك والنقر على تخصيص واختيار شاشة القفل.

أما الميزة الثالثة فهي عبارة عن كلمة يمكنك منادتها لهاتفك ليقوم الهاتف بتصويرك أوتوماتيك حتى وان كان في مسافة بعيدة، يتم التوجه إلى الاعدادات ثم النقر على تسهيلات الاستخدام والنقر على التحكم بالصوت وتفعيلها، ثم يتم اختيار تخصيص الأوامر ثم اختيار انشاء أمر جديد، ثم يتم كتابة الكلمة التي تريد محادثة هاتفك بها ليقوم بالتصوير، ثم النقر على إجراء و الضغط على تغيير إماءات مخصصة، ثم النقر على مكان زر الكاميرا في الشاشة والنقر على حفظ.

مزايا سرية لهواتف آيفون

الميزة الرابعة و التي تتعلق بمستخدمي الانستقرام بكثرة والتي نعبر عن كيفية التقاط صورة حية ووضعها على انستقرام ستوري، حيث يتم التوجه إلى ستوري انستقرام ثم النقر على الملف الخاص بالصور الحية من على جهازك، ثم النقر صورة طويلة هلي الهاتف حيث نجد ان علامة اليووم رانج تم ظهورها، وتبدأ الصورة في الحركة حيث تظهر عدة خيارات بشكل حركة الصورة يتم الاختيار من بينهم.

الميزة الخامسة حيث يعاني جميع مستخدمي الايفون من لبس الماسك بشكل دائم و يلجئ الي إدخال ال pass code لذا نتناول اليوم طريقة لتحديد أربعة أرقام فقط لل pass code، يتم التوجه إلى إعدادات iphone ثم النقر على رمز الدخول و كتابك الpass code الحالي، ثم النقر على تغيير رمز الدخول يتم تأكيد رمز الدخول مرة أخرى ثم يظهر خيار باللون الأزرق وهو خيارات رمز الدخول، عبر النقر على هذا الخيار تظهر أربعة خيارات يتم ظهور أربعة أرقام يتم تعيين من خلاله ال pass code الجديد.

الميزة السادسة وهي إمكانية تغيير شكل أيقونة أي تطبيق على هاتفك مع تغيير اسم التطبيق، يتم النقر على تطبيق الاختصارات الخاص بهاتفك ثم النقر على علامة الإضافة و النقر على إضافة جديد، ثم برمجة نصية بتظهر قائمة. يتم النقر على فتح التطبيق، ثم النقر على زر اختيار ثم يتم اضافة الي الشاشة الرئيسية، و إضافة اسم التطبيق ثم النقر على الاسم لتغييره و النقر على صورة التطبيق لتغييرها حيث يظهر ملف الصور الخاص بك يتم اضافة الصورة التي تريدها.