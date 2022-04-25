نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Samsung A52s إصدار جديد لهواتف سامسونج | أهم المواصفات والسعر في المقال التالي

Samsung A52s هاتف جديد من شركة سامسونج تم الإعلان عنه مؤخراً لينضم إلي مجموعة هواتف الشركة في الأسواق العربية والعالمية. حيث أعلنت شركة سامسونج منذ فترة عن إطلاق نسخة جديدة من هاتفها Samsung A52 مع بعض التعديلات والاضافات في الشاشة والمعالج وكذلك نظام الكاميرات. يأتي الهاتف مع معالج Snapdragon 778G والذي شهدناه من قبل في هواتف أخري مثل هاتف Samsung A73 ، وهاتف Honor 50 من شركة هونر. والجدير بالذكر أن الهاتف أيضاً يأتي مع شاشة بمعدل تحديث 120 هيرتز ودعم لشبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G. وفيما يلي نتعرف علي باقي مواصفات وسعر موبايل Samsung A52s مع أهم المميزات. مواصفات هاتف Samsung A52s : ‌وزن الهاتف يأتي مقدراً بحوالي 189 جراماً.‌

كما يتوفر الهاتف بخامات تصنيع من البلاستيك Poly Carbonite بالكامل في كل من الظهر والإطار حول الجسم لتوفير الحماية.

يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال ، تتوفر مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

بالإضافة إلي إمكانية زيادة سعة التخزين بالهاتف ، وذلك لتوافر المدخل الخاص بكارت الميموري والذي يتم وضعه مكان الشريحة الثانية.‌

كذلك يأتي الهاتف مقاوماً للغبار والماء بمعيار IP67 ، حيث يمكن وضع الهاتف علي عمق 1 متر تحت الماء لمدة 30 دقيقة فقط.

شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.5 إنش ومن نوع Super AMOLED ، كما تتوفر بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل وبمعدل كثافة بكسلات تصل إلي 405 بكسل لكل إنش.‌

تدعم الشاشة أيضاً معدل تحديث جديد وعالي يصل إلي 120 هيرتز ، ليعطي سلاسة وسهولة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

ومع أبعاد العرض الـ20:9 توفر شاشة الهاتف تجربة أكثر تميزا في مشاهدة الفيديوهات والألعاب ، لاستغلالها مساحة أكبر من جسم الهاتف.‌

وأيضاً تتميز الشاشة بمعدل سطوع عالي يصل إلي 800 شمعة ، وبالتالي تعطي محتوي أكثر وضوحاً حتي في وجود إضاءة عالية.

وبالنسبة للحماية ، فالهاتف يأتي مع طبقة حماية علي الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass 5 والتي توفر حماية من الخدوش والكسر.‌

كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم الجديدة والخاصة من سامسونج One UI 4.1 ، والتي تأتي مع نظام تشغيل Android 11 مع إمكانية التطوير لأحدث إصدار Android 12.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي معالج ممتاز من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 778G 5G ، مع تكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌

المعالج يأتي مع ثمانية أنوية : الأربعة الأقوي منهم من نوع Kryo 670 وبتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.‌

أما عن الأربعة أنوية الأخري فمن نفس النوع Kryo 670 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 1.9 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي أن الهاتف يأتي مع وحدة معالجة رسوميات GPU مع معالج من نوع Adreno 642L.‌

يتوفر من الهاتف نسختين فقط من مساحة التخزين المتوفرة بالهاتف وهما كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً. كاميرا هاتف Samsung A52s : ‌كاميرا السيلفي بالهاتف تأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تدعم الـHDR وتصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 4K.‌

كما يوجد أيضاً بظهر الهاتف أربعة كاميرات خلفية : الكاميرا الأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر بدعم خاصية الـPDAF وأيضاً OIS للتثبيت البصري.‌

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم في التصوير الواسع بزاوية تصوير واسعة 123°.‌

أما عن الكاميرا الثالثة فتستخدم للتصوير الماكرو Macro بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

وأخيراً كاميرا رابعة تستخدم في تصوير البورتريه والعزل بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.‌

تدعم الكاميرات خاصيتي HDR وتصوير الـPanorama ، مع وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

كما يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 وبمعدل التقاط 30/60 إطار.

الهاتف يأتي كذلك مع دعم المثبت الإلكتروني Gyro-EIS. مواصفات أخري للهاتف : ‌الهاتف متوفر بدعم أصوات عالية وواضحة بفضل السماعات الاستيريو.‌

كما يأتي أيضاً بدعم مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

كذلك يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

لكن لا يدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف تأتي أسفل الشاشة ومن نوع Optical ، مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock.‌

متوفر بالهاتف أيضاً دعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : الجيروسكوب ، البوصلة ، التسارع ، وأيضاً التقارب الذي يعمل عن طريق السوفت وير.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4500 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 25 وات فقط.‌

مدخل الشحن بالهاتف يأتي أيضاً من النوع السريع Type C 2.0 ، كما يتوفر بدعم خاصية On-The-Go (OTG).

أخيراً الهاتف متوفر في أكثر من اختيار من الألوان المتاحة وهي كالآتي : الأبيض ، الأسود ، الأخضر ، وأيضاً البنفسجي. سعر هاتف Samsung A52s : ‌404 دولار للنسخة الأولي من الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يقارب 7500 جنية مصري.‌

485 دولار للنسخة الثانية من الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يقارب 9000 جنية مصري. عمر شويل - جدة Samsung A52s إصدار جديد لهواتف سامسونج | أهم المواصفات والسعر - ثقفني

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