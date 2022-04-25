هل يمكننا عد الاجهزة الذكية التي نتعامل معها يوميا ؟ سواء كانت حواسيب ام اجهزة منزلية ام هواتف ذكية ام الاء حاسبية ؟ بالطبع لا وماذا لو قلنا ان جميع تلك الاجهزة تعتمد بشكل اساسي على لغات البرمجة ولهذا سوف نقدم لكم موضوع بعنوان ما هي افضل 3 لغات برمجة حيث اصبحت التكنولوجيا وعالم البرمجيات من أساسيات الحياة في عصرنا هذا ومن المعروف ان الكثير من المهتمين في عالم التكنولوجيا يبحثون عن أفضل لغة برمجة لتعلمها والاستفادة منها في عصرنا هذا ويسرنا ان يقدم لكم موقع البرق معلومات عن افضل لغات برمجة يستخدمها المبرمجون .

ما هو تعريف البرمجة ؟

يمكننا أن نعرف البرمجة بأنها العملية التي تعتمد على كتابة أوامر وتعليمات لأي جهاز إلكتروني سواء كان حاسوبا ام جهاز آخر, لتظيم التعامل مع البيانات او المدخلات وتنفيذ الأعمال المطلوبة بشكل دقيق .

كل عملية برمجة لها قوانين وقواعد خاصة بها , وتتميز كل لغة برمجة عن الاخرى بخصائص تجعلها مناسبة حسب العمل المطلوب بدرجات متقاربة , كما انها تمتلك ايضا خصائص مشتركة بحكم ان جميع اللغات صممت للتعامل مع الاجهزة والحواسيب .

ما هي خصائص لغات البرمجة ؟

من المعروف ان لغة البرمجة اساسا هي طريقة لتسريع وتسهيل عمل المبرمج خلال كتابته لبرنامجه على هيئة اوامر وتعليمات يمكن ان يقرأها الحاسوب وينفذ ما هو مطلوب منها , يقوم الحاسوب بحويل اللغة المكتوبة الى سلسلى من 0 و 1 وعلى اساس ذلك يقوم بعملة , ولتكون كتابة الاوامر اسهل توفر لغة البرمجة عدة امور اساسية للأستناد عليها اثناء تكوين وكتابة البرنامج لتمكن الحاسوب من التعامل مع هذة المعلومات وتنفيذ المطلوب منها , ومن الأسس والقواعد بشكل عام ما يلي :

المعلومات وتخزينها

الأوامر وتنظيم سيرها

التصميم الخاص

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أمثلة لبعض لغات البرمجة عالية المستوى :

أفضل 3 لغات وأكثرها شهرة

جافا سكريبت : جافا سكريبت أو في الغالب يطلق عليها اختصارًا JS ‏ هي لغة برمجة عالية المستوى تستخدم أساساً في متصفحات الويب لإنشاء صفحات أكثر تفاعلية. يتم تطويرها حالياً من طرف شركة موزيلا.

بايثون : هي لغة برمجة، عالية المستوى سهلة التعلم مفتوحة المصدر قابلة للتوسيع، تعتمد أسلوب البرمجة الكائنية.

سي شارب : سي# ‏ هي لغة برمجة متعددة الأنماط تتمتع بكونها سكونية التنميط وأمرية وتعريفية ووظيفية وتعتبر كائنية التوجُّه أو البرمجة الشيئية

الى هنا نكون قد لخصنا لكم في مقالتنا تعريف اللغات البرمجية وما هي خصائص اللغات البرمجية وامثلة لبعض لغات البرمجة العالمية وحددنا ما هي افضل 3 لغات من حيث الاستخدام والشهرة املين ان يكون مقالنا هذا قد نال اعجابكم .