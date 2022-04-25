نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استبدال اكواد فري فاير رسمياً أجمل الإسكنات والجواهر free fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة استبدال اكواد فري فاير حصلت لعبة فري فاير على المركز الأول لمجموعة ألعاب القتال، وحازت على شهرة عالية في الفترة الماضية إلى الآن، ويمكن لأي شخص سواء كبير او صغير في السن أن يلعب هذه اللعبة، وتمنح لعبة فري فاير خدمة استخدام الأكواد وذلك لكي يتمكن اللاعب من أن يحصل على الباقات المتاحة، وأيضاً للحصول على العديد من الهدايا المتنوعة وملابس لأدوار اللعبة وقد حققت لعبة فري فاير في الوطن العربي والعالم العديد من النجاحات الباهرة في خلال الفترة الأخيرة، واستطاعت أن تجذب العديد من متابعيها محبيها في كل مكان ونتابع معكم تفاصيل الاسكنات والجواهر في اللعبة فري فاير، ونتابع التفاصيل من خلال تلك المقالة.ا

استبدال اكواد فري فاير

يمكن شحن أكواد لعبة فري فاير عبر جارينا.

وهناك العديد من الملابس المختلفة لأدوار اللعبة.

وأيضاً هناك الكثير من الرقصات المختلفة مثل الكرسي والعرش والقلب.

استبدال أكواد فري فاير عن طريق دخول الموقع الخاص بالأكواد.

طريقة استبدال الأكواد في لعبة فري فاير

التوجه إلى جارينا الرسمي.

تسجيل حساب جديد على الرابط الإلكتروني.

اضغط على كلمة”استبدال”.

اكتب الكود.

اضغط على كلمة”الموافقة على الاستبدال”.

طريقة شحن أكواد فري فاير

تسجيل دخول جديد على موقع جارينا.

اكتب كود الشحن.

اكتب الكود التابع لرقصة الكرسي من كود .Y7KS 1ERS 23H

الكود التابع لرقصة القلب الشهير Z1KS 1EDS 43S

كود فاير باس X9G1 D33S Wsfw .

كود صندوق السلاح ZFMUVTLYSLSC.

كود رجوع اللعبة Y7PS1hR6.

موقع استبدال الكود فري فاير 2022

تسجيل دخول جديد .

اكتب رمز الدولة والكود.

اكتب العدد المحدد من الجواهر.

شراء الجواهر عن طريق فيزا البنك أو من خلال رصيد الهاتف.

وبذلك يحصل اللاعب على الجواهر داخل لعبة فري فاير.

طريقة استبدال أكواد فري فاير من على تطبيق الفيسبوك

استبدال أكواد لعبة فري فاير عن طريق الدخول على موقع جارينا.

وعقب الدخول على الفيس بوك لكي يستطيع اللاعب أن يحصل على حساب في موقع جارينا.

وينبغي أن يسجل من حساب لعبة فري فاير ومن تطبيق الفيس بوك.