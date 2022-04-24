تعلم طريقة تنزيل لعبة جراند ثيفت أوتو Grand theft auto 5 على الكمبيوتر والهواتف الذكية

يتساءل العديد من عشاق ألعاب الفيديوعن طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو على جهاز الكمبيوتر والهواتف الذكية للبدء في ممارستها والاستمتاع بأجواء المغامرة الرائعة الموجودة داخل اللعبة، وتعد لعبة جراند ثيفت أوتو إحدى أشهر ألعاب الأكشن والمغامرة في العالم وأكثرها شهرة وقد استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل التحديثات المتميزة التي قامت الشركة المصممة بإدخالها منها إضافة أسلحة ومركبات جديدة وزيادة عدد المهمات وزيادة تحكم اللاعب في المركبات ورفع قوة رجال الشرطة وغيرها من التحديثات الأخرى التي أحدثت صدى واسع مؤخراً مما جعل العديد من الأشخاص يبحثون عن أسهل طريقة لتحميلها وهذا ما سنتحدث عنه من خلال مقال اليوم.

طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 على الكمبيوتر

صدرت أول نسخة رسمية من لعبة جراند ثيفت أوتو في التسعينات ومنذ ذلك الوقت وهي في تطور وتقدم مستمر إلى أن قامت شركة روكستار بإصدار نسخة جديدة كلياً سنة 2015 أطلقت عليها جراند ثيفت أوتو 5 وقد استطاعت أن تجذب شريحة كبيرة من عشاق ألعاب الفيديو منذ أول يوم من طرحها إلى الأسواق، وقد تم إطلاقها على العديد من المنصات من أشهرها الويندوز والپلايستشن والإكس بوكس، ولهذا يمكنكم تحميلها الإن بسهولة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بكم من خلال الخطوات التالية.

الدخول إلى الموقع الرسمي للعبة من خلال كتابة اسمه في محرك البحث جوجل.

قم بتسجيل الدخول على الموقع بعد إنشاء حساب رسمي.

قم بكتابة اسم اللعبة في صندوق البحث واضغط على أيقونتها التي ستظهر ضمن نتائج البحث.

انقر على زر تحميل وفي الحال ستقوم بتحميل مطلق اللعبة الذي تستطيع من خلاله تثبيتها على جهازك بعد اختيار المكان الذي تود حفظ اللعبة بداخله.

عقب الانتهاء من التثبيت يمكنك فتح اللعبة من خلال النقر على أيقونتها التي ستظهر على الشاشة الرئيسية.

طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو على الهواتف الذكية

كما يمكنكم ممارسة اللعبة على الهواتف الذكية في أي مكان وأي وقت تفضلونه وذلك عبر تحميلها من خلال متجر جوجل لهواتف الأندرويد أو متجر أپ ستور وذلك من خلال الخطوات التالية.