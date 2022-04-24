نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات ببجي 2022 هدايا ببجي من الموقع الرسمي Midasbuy في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق شحن شدات ببجي، يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق شحن شدات ببجي وهي عبارة عن عملة افتراضية للعب حيث يستطيع أن يستخدمها اللاعب في شراء بعض العناصر الخاصة باللعبة، مثل الأسلحة والذخيرة والأزياء يستطيع اللاعب أن يستخدم شدات ببجي في تفعيل رويال باس وهذا الأمر الذي يميز بين لاعب عن لاعب آخر، ويتم توفير الكثير من الجوائز حينما يتقدم اللاعب في مستوى أفضل في هذه اللعبة كما يعزز هذا الأمر من فرص الفوز.

طريقة تنزيل ببجي موبايل 2022 الموسم الأخير التحديث الجديد PUBG MOBILE 1.9.0

طريقة شحن شدات ببجي

يوجد الكثير من الطرق لشحن شدات ببجي من دون التعامل مع أي شخص آخر قد يعرض اللاعب للنصب ويعرض حسابك الشخصي على اللعبه للاختراق، ومن هذه الطرق بطاقات ببجي.

حيث يشتري اللعب بطاقات ببجي ويشحن على الحساب الشخصي الخاص به في هذه اللعبة وهذه البطاقات يستطيع أن يشتريها من خلال بعض المواقع المتخصصة فيها، وعندما يشتري اللعب بطاقات ببجي سوف يتم إرسال رسالة له على البريد الإلكتروني الخاص به تحتوي هذه الرسالة على كود التفعيل، ويستطيع أن يدخل على موقع لعبة ببجي ويكتب الاسم الخاص به ويتم تفعيل كود التفعيل ثم يضغط على Redeem.

شحن شدات ببجي 2022

يتم شحن شدات ببجي بطاقات ايتونز وهذه البطاقات الخاصة بأصحاب هواتف الآيفون والايباد ويستطيع اللاعب أن يشحن شداد ببجي على الحساب الخاص به في اللعبة.

من خلال رصيد أبل أي دي الخاص بصاحب هذا الهاتف وذلك عن طريق الشحن ويتم فتح هذه اللعبة باستخدام بطاقات ايتونز ويتم تسجيل الدخول والضغط على شدات ببجي الموجودة في اللعبة.

بعد ذلك يتم شراء الكمية المرغوب فيها ويتم الدفع باستخدام رصيد الأبل والاستمتاع بلعب لعبة ببجي والدخول في الكثير من المغامرات.