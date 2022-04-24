نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة ببجي للهواتف الذكية PUBG Mobile لعبتها الإصدار الجديد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزيل ببجي موبايل، فاز ببجي بجائزة أفضل لعبة لعامي 2020 و 2021، خاصةً على متجر Google Play ومتجر التطبيقات، حيث حقق PUBG نجاحًا غير مسبوق في جميع إصدارات الألعاب الأخرى عبر الإنترنت، مثل Fortnite، وهي ساحة معركة تضم 100 لاعب، كل منهم حريص على قتل البقية والبقاء على قيد الحياة، وهذه طريقة اللعب كالمعتاد في معركة رويال حتى النهاية، في هذا التقرير سنتعرف على أهم وأحدث المعلومات حول ببجي.

تغيير الصورة في PUBG

بعد قيام اللاعب بتنزيل لعبة PUBG للمرة الأولى، والتي تعتبر من أهم وأشهر ألعاب ساحات القتال، يجب اختيار اسم الشخصية التي يريد الحصول عليها، لكن ينبغي عليه كتابة اسم لم يختاره اللاعبون الآخرون.

ثم عليه تحديد نوع الشخصية الخاصة به، سواء كانت ذكورية أو أنثى، بالإضافة إلى تحديد لون البشرة، ثم انتقاء تسريحة الشعر بالإضافة إلى ملامح الوجه، تجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكنك تعديل هذه المعلومات لاحقًا.

كيف أضيف صديق في لعبة PUBG

بعد تنزيل تحديث لعبة PUBG للجوال من Media Fire، يمكنك إرسال طلب صداقة لأي لاعب، والمستلم حر في قبوله أو رفضه، ولا يوجد حد أقصى لعدد الأصدقاء المسموح للاعب إضافته، كما يمكنك تجاهل الطلبات غير المرغوب فيها، كما أن النظام في لعبة ببجي هو وجود أصدقاءك الذين يكونوا معك في النزول إلى الساحة القتالية، ضد مجموعة أخرى، ويمكنك أن تطلب من فريقك المساعدة وقتما تحتاج إلى ذلك.

التسجيل في لعبة ببجي

لديك أكثر من طريقة متاحة للتسجيل في لعبة PUBG، حيث يمكن أن تنشئ حسابك عن طريق PUBG Mobile بعد تنزيله، وتعتبر هذه الطريقة الأسهل والأسرع، وهي التسجيل عن طريق حسابك على Facebook، سوف تجد تلقائيًا قائمة أصدقائك على فيسبوك، خاصةً أولئك الذين لديهم حسابات في اللعبة بالفعل، لذلك لا تحتاج إلى البحث عن أصدقاء في PUBG.

قم بتنزيل PUBG Mobile، قم بتحميل تحديثات PUBG MOBILE APK Update، الذي تم من خلال رابط مباشر، لنظام Android APK، iPhone و iPad، iOS Compressed، Small size.