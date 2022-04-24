خطوات شحن شدات ببجي مجانا PUBG MOBILE 2022 الموسم الجديد

شحن شدات ببجي موبايل، من الأشياء الهامة للكثير من رواد هذه اللعبة هي الوسائل السهلة لشحن شدات ببجي، لأنها من الأشياء المهمة جدًا بالنسبة لهم ، فهم يريدون دائمًا شحن الحساب الخاص بلعبة pubg، وذلك لأنه يعتبر من أهم الأشياء في اللعبة لأنها تساعد اللاعب على القفز عبر العديد من المراحل المختلفة، ويمكنك التقدم على جميع الأعداء لأنهم يشترون، العديد من المعدات المختلفة مثل الأسلحة والملابس والعديد من المعدات المختلفة ، اتبع الطرق والخطوات المذكورة في السطور التالية لتتمكن من الحصول على الشدات بسهولة، باستخدام مجموعة خطوات بسيطة للغاية حيث أن هذه اللعبة هي حاليًا واحدة من أشهر الألعاب التي يلعبها ويتابعها العديد من الأشخاص، من جميع أنحاء العالم، ويهتمون بجميع التفاصيل التي نقدمها لكم في هذا التقرير.

شحن شدات ببجي موبايل

نقدم لك طريقة سهلة لشحن شدات PUBG Mobile الخاصة بك، وتجدر هنا الإشارة إلى التأكد من عدم خداعك من قبل المحتالين على الويب بواسطة مواقع وطرق مزيفة، لذا نقدم لك طريقتين سهلتين على النحو المبين أدناه:

الشحن عبر حساب PUBG الخاص بك

تستطيع بسهولة شحن PUBG من خلال الإجراءات الآتية:

القيام بشراء بطاقات اللعب من صفحتها الرسمي، وسوف يتم إرسال أيميل على بريدك الإلكتروني.

تشتمل الرسالة على الرقم الكودي المخصص بهدف تنشيط البطاقة.

قم بالدخول إلى البوابة الرسمية الخاصة للعبة ببجي.

أدخل الآي دي.

قم بكتابة الرمز الخاص بالبطاقة في المربع المخصص

اكتب بدقة الحروف والرموز التي تراها أمامك على الشاشة.

بمجرد أنك امتلكت هذه البطاقة، سوف تستفيد من عروض هدايا كثيرة ومختلفة.

تمويل حسابك عبر بطاقات Google Play Store

يتم ذلك من خلال اتباع مجموعة بسيطة من الخطوات، نوضحها فيما يلي: