طريقة شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي pubg mobile.. اسعار شحن شدات ببجي

شحن شدات ببجي، يتصدر عمليات البحث في الآونة الأخيرة من قبل ملايين من المهتمين بالألعاب في مختلف الدول العربية البحث عن شحن شدات ببجي، وكان ذلك بعد أن أعلنت الشركة المالكة في الوطن العربي للعبة ببجي عن تغيير الرابط الخاص بشحن الشدات منذ عدة أيام مما قد جعل عمليات البحث تزداد بشكل كبير عن طريقة شحن الشدات، حيث ان الشحن الخاص الشدات قد أصبح إلكترونيًا عن طريق بعض الخطوات البسيطة التي يقوم كل لاعب بها، والجدير بالذكر أن لعبة ببجي واحدة من افضل الالعاب في الوطن العربي والعالم والتي تحصل على نسب عالية جدا من التحميلات، ويقوم بلعبها ملايين من مختلف دول العالم، حيث يمكن لعب اللعبة في فريق من الاصدقاء او بشكل منفرد مع ناس عشوائيين، وفي كلا الحالتين فإن اللعبة ممتعة لأنها تندرج ضمن قائمة العاب الحروب والقتل، حيث ان العاب الحروب والقتل هي التي تحصل على نسب عالية من التحميلات.

شحن شدات ببجي

لقد تغيرت اسعار شحن شدات ببجي، حيث قد اصبحت الاسعار لعدد 63 شدات= 10.6 جنيه مصري، عدد 198 شدات= 48 جنيه مصري، عدد 690 شدات = 160 جنيه مصري، عدد 1995 شدات= 400 جنيه مصري، عدد 4000 شدات= 805 جنيه مصري، بينما عدد 8400 شدات= 1610 جنيه مصري، ويمكن زيادة الاسعار مع تحويل العملات حسب ما قد تم الإعلان عنه، والجدير بالذكر ان هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي، لكن هناك طريقة واحدة مضمونة من الشركة الرسمية للعبة ببجي والتي نعرضها لكم تباعًا.

طريقة شحن شدات ببجي

هناك بعض الطرق الخاصة بـ شحن شدات ببجي والتي تعتبر غير مضمونة، لكن الطريقة المضمون التي تكون عبر موقع ببجي الرسمي والذي يكون عن طريق اتباع الخطوات التالية: