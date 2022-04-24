طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta الإصدار الجديد علي أجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر

طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta، تعتبر من أكثر الألعاب الإلكترونية المفضلة لدى كثير من الشباب وخاصة عشاق كرة القدم حيث تقوم من أكثر الألعاب المشهورة عالمية ويحب الاستمتاع بهذه اللعبة ملايين من الأشخاص على مدار اليوم وبالتالي يمكن تشغيل هذه اللعبة على الهاتف المحمول أو يمكن تنزيلها على جهاز الكمبيوتر بكل سهولة مع إمكانية الحصول على الاصدارات الأخيرة بعد تحديثها، لهذا سوف نوضح لكم من خلال القادمة طريقة تشغيل لعبه فيفا بيتا 22 على الهواتف الذكية وعلى أجهزة الكمبيوتر بالخطوات.

طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta

يمكن بكل سهولة تنزيل هذه اللعبة على أجهزة الاندرويد من خلال اتباع بعد الخطوات البسيطة التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة وهي كالآتي،

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى متجر جوجل بلاي ثم كتابة لعبه فيفا بيتا 22 في مربع البحث.

بعد ذلك تقوم بالضغط عليه وسوف تظهر أمامك الصفحة الرئيسية التي توجد فيها هذه اللعبة تقوم بالضغط على كلمة تشغيل وفي خلال ثواني معدودة سوف يتم تشغيلها، ولكن ينبغي أن يتواجد مساحة كافية لكي تتمكن من تشغيل اللعبة مع اتصال الانترنت.

طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta علي الكمبيوتر

من أسهل الطرق التي سوف تساعدك على تشغيل هذه اللعبة على جهاز الكمبيوتر والاستمتاع بالمغامرات الموجودة فيها من خلال اتباع الخطوات التالية،

أولا نبدأ تشغيل جهاز الكمبيوتر وتتأكد من اتصال الانترنت مع وجود مساحة كافية على جهاز الكمبيوتر ثم تبدأ تسجيل الدخول إلى المتصفح الرئيسي.

بعد ذلك تقوم بكتابة اسم لعبه فيفا بيتا 22 في مربع البحث وبعد أن تظهر أمامك اللعبة تضغط على كلمة تشغيل اللعبة.

رابط تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta

يمكن تشغيل هذه اللعبة على جميع الهواتف الذكية وكذلك على الآيفون من خلال بعض الخطوات التالية،

يتم تسجيل الدخول إلى المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف سواء هاتف والايفون يتم الدخول على متجر الأب ستور أو أي هاتف من الهواتف الذكية يتم تسجيل الدخول على المتجر الخاص بالهاتف وكتابة اسم اللعبة في مربع البحث والضغط عليه وبعد أن تظهر اللعبة تضغط على كلمة تشغيل اللعبة.