كاميرا بريسكوب في آيفون 15 الجديد النسخة المستقبلية

كاميرا آيفون 15 المنتظر، على الرغم من كون هاتف آيفون 14 لم يتوفر في بعض المناطق بجميع النسخ الأربعة الخاص به حتى الآن إلى أن الشركة تنوي من الآن إلى توفير بعض المزايا الجديدة في النسخة المستقبلية القادمة من أيفون وهي نسخة أيفون 15 إذ وجدت بعض التسريبات التي توضح جهود الشركة في الاهتمام بكاميرا الهاتف المستقبلية والدليل على ذلك إتمام صفقة مع كوريا الجنوبية بالتحديد مع شركة Jahwa وصلت قيمة الصفقة إلى 155 مليون دولار أمريكي وذلك من أجل توفير وحدات OIS للشركة للهاتف الجديد إليكم المزيد من التفاصيل في السطور القادمة.

كاميرا Periscope في أيفون 15 النسخة المنتظرة من هواتف أيفون

توضح بعض الأخبار أن العام الماضي كان هناك لقاء بين الشركتين شركة Apple وشركة Jahwa الكورية الجنوبية ويؤكد ذلك على إبرام الصفقة بينهما وقد تكون هناك نية لإنشاء فرع جديد للشركة الكورية في الولايات المتحدة لسهولة التعامل بين الشركتين وزيادة الشراكة بينهما، ومن المتوقع أن تكون الصفقة التامة بينهما من أجل توفير وحدات مخصصة لكاميرا Periscope للهاتف.

حيث توضح خطة الإنفاق الحالية أن هناك نية كبيرة من أجل توفير مرافق لوحدات OIS في آيفون 15 وتلك الوحدات هي عبارة عن جزء من الكاميرا يحافظ على ثباتها وتقليل فرص حدوث اهتزاز سواء كان أثناء التصوير أو التقاط مقاطع الفيديو، والجدير بالذكر أن تلك الوحدات هي المستخدمة بصورة أساسية في تصنيع كاميرات Periscope للتصوير التليفوتوغرافي لهذا ينتظرها عدد كبير من محبي هواتف أيفون.

التصوير في هاتف IPhone 15

من المتوقع أن يتم إطلاق النسخة المستقبلية من آيفون 15 بعام 2023 القادم في الربع الثاني من ذلك العام وميزة الكاميرا الجديدة جاءت في وقتها بالضبط لكي تتناسب مع باقي المزايا الموجودة في الهاتف، وعلى الرغم من وجود الكاميرات التليفوتوغرافية في نسخة آيفون 13 إلا أن تلك النسخة لا تستطيع أن تزيد التقريب البصري عن *3 في حين أن كاميرا البيرسكوب تصل إلى تكبير 10* والموجودة حاليًا في هواتف سامسونغ جلاكسي، أي أن الهاتف المستقبلي من آبل هاتف أيفون 15 سيكون هو الأول من نوعه من شركة آبل الذي يعمل بتلك الكاميرا وبذلك يكون الهاتف مميزًا وسيلقى الكثير من الجذب.