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عمر شويل - جدة طريقة زيادة عمر بطارية الهاتف ساعات اضافية بالدليل وبدون استخدام أي تطبيقات، اذا كنت تعاني من مشكلة ضعف الهاتف واستنزاف البطارية بسرعة خاصة إذا كان إصدار جوالك قديم، فقد تواجه بعض المشاكل في ألعاب الأون لاين المعروفة مثل بابجي وفري فاير. وقد لا تقتصر مشاكل الجوال لديك على نفاذ طاقة البطارية بسرعة فهناك من يعاني من صعوبة الاتصال بالإنترنت وضعف شبكة الواي فاي. نقدم لك اليوم الحل الامثل لكافة المشاكل التي تم ذكرها مع الحصول على ساعات إضافية لاستخدام البطارية؛ وذلك بدون الحاجة لشحن الهاتف كل عدة ساعات.

زيادة عمر بطارية الهاتف بدون تطبيقات

الآن يمكنك حل كافة مشاكل هاتفك التي تخص البطارية والمعالج والاتصال بالإنترنت بدون الحاجة إلى إضافة برامج او تطبيقات، كل ما عليك هو الدخول إلى اعدادات الهاتف ثم البحث عن خيار البطارية والنقر عليه، يتم فتح واجهة قد تختلف من هاتف إلى آخر ثم تظهر رسالة بإصلاح مشاكل في البطارية. يمكنك تحسين بعض العناصر الموجودة في المستطيل الأحمر، حيث يتم النقر على هذه العبارة ثم يتم النقر على أيقونة إغلاق التطبيقات التي تستهلك البطارية، وعبر النقر على هذا الزر يتم اضافة 9 دقائق إلى عمر البطارية.

بالنقر على أيقونة ضبط الشاشة من إعدادات البطارية وتعديل ضبط سطوع الشاشة إلى تلقائيا، يتم اضافة 10 دقائق أو أكثر إلى عمر البطارية. وعبر النقر على العنصر الثالث وهو تشغيل الوضع الداكن وتفعيل هذه الخاصية يتم إضافة أكثر من 46 دقيقة إلى عمر البطارية بشكل يومي، ونلاحظ تحول المستطيل الأحمر إلى اللون الأزرق وظهور علامة أنه تم حل مشاكل بطارية جوالك بإضافة 65 دقيقة.

حل مشكلة نفاذ البطارية

من خلال النقر على زر التفعيل في يسار الشاشة داخل اعدادات البطارية ونجد خيار تطبيق موفر البطارية يتم النقر عليه، حيث تظهر مجموعة من التطبيقات المتواجد على هاتفك يتم النقر على التطبيقات التي تقوم باستخدامها بشكل يومي و تستهلك البطارية، ثم تظهر أربعة خيارات يتم النقر على خيار تقييد نشاط الخلفية، عند تفعيل هذا الخيار يتم غلق أي تطبيق من العمل في الخلفية عند الخروج منه وهذا يوفر الكثير من عمر البطارية.

في حالة عدم ظهور هذه الخاصية في إعدادات هاتفك، يتم الدخول إلى تطبيق تقوم باستخدامه بشكل يومي ويستهلك الكثير من البطارية على سبيل المثال تطبيق يوتيوب، يتم النقر عليه نقره مطولة ثم اختيار معلومات التطبيق، ثم يتم النقر على خيار موفر البطارية والنقر على خيار تقييد نشاط الخلفية؛ لإطالة عمر بطارية هاتفك بدون برامج وزيادة قابلية استخدام البطارية لمدة أطول لجميع هواتف الأندرويد.