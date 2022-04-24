نيسان تعلن وقف إنتاج داتسون بسبب نقص أشباه الموصلات

أعلنت شركة نيسان اليابانية، عملاق صناعة السيارات، عن انتهاء إنتاج علامة داتسون في الهند بصورة نهائية، وذلك نتيجة نقص مكونات الإنتاج وعلى رأسها الرقائق الإلكترونية - أشباه الموصلات-.
وبوجه عام تعانى الشركات العالمية المصنعة للسيارات في العالم من العديد من المشاكل، وذلك بسبب نقص الرقائق الإلكترونية، وجائحة كورونا العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في نقص شديد في المواد الخام الأولية اللازمة لصناعة السيارات.
وجميع العوامل سالفة الذكر، أدت إلى قلة المبيعات، مما دفع الشركات إلى تخلى عن عدد من طرازاتها قليلة المبيعات ووقف إنتاج داتسون للتركيز على مبيعات طرازات أخرى.
وتلك ليست المرة الأولى التي تقوم فيها علامة نيسان باتخاذ قرارات مشبهة لوقف علامة داتسون، بل سبق وقامت بإغلاق المصانع في روسيا وإندونيسيا في عام 2020.
ومن جانبها، أوضحت الشركة في تقرير لها عام 2019 كجزء من خطة إعادة هيكلة نيسان في أعقاب فضيحة كارلوس غصن، ولكن ظلت نيسان ملتزمة تجاه مالكي داتسون.
بينما أعلنت الشركة أنها ستستمر في تقديم خدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار ودعم الضمان من خلال شبكة الوكلاء الخاصة بها في الهند.
والغريب في الأمر أن الموقع الرسمي لشركة داتسون في الهند لا يزال على الإنترنت، ويعرض النطاق الكامل للموديلات المتاحة.
وسبق وتخلت نيسان عن علامة داتسون التجارية التي ظلت غير نشطة لأكثر من ثلاثة عقود، ولكن تم الإعلان عن حياة ثانية ومختلفة لداتسون في عام 2012.
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