نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيليجرام يُطلق 5 ميزات رائعة لمستخدمي هواتف أندرويد وأيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحرص تطبيق تيليجرام Telegram على إضافة العديد من الميزات الجديدة والمثيرة لجميع مستخدمي التطبيق خلال هذه الفترة، ومن بين تلك الميزات التي طرحها التطبيق خلال الفترة الأخيرة، العديد من الرموز التعبيرية المتحركة وغيرها، وذلك من أجل كسب رضاء العديد من المستخدمين خلال هذه الفترة في ظل منافسة كبيرة بين العديد من تطبيقات الدردشة في العالم.

ميزات تليجرام للمستخدمين

من جانبه أشار موقع “makeuseof” أن التطبيق قد حرص خلال شهر مارس على جلب العديد من التحديثات، حيث سمح للمستخدمين بإدارة التنزيلات تحديد أولوياتها مع مشاركة المستندات وإعادة ترتيب ألبومات الوسائط الموجودة قبل الإرسال، مع قدرة تحويل القناة إلى محطة تلفزيونية، ومن الميزات لتي طرحها التطبيق ما يلي:

أصوات التنبيه المخصصة للدردشة: حيث يمكن للمستخدم على تطبيق تيليجرام تحديد ملف صوتي قصير كرسالة من الدردشة، وتحويلها إلى نغمة تنبيه أو إشعار مخصصة للدردشات، كما يمكنك إضافة المزيد من النغمات، مع تخصيص الأصوات للمحادثات الجماعية والفردية، وذلك عبر إعدادات الأصوات والإشعارات.

الميزة الثانية وضع صورة داخل صورة محسن، حيث يوفر التحديث الجديد للتطبيق على هواتف أندرويد الاستمتاع بتجربة صورة داخل صورة محسنة، حيث أن نافذة المشغل تتميز بتصميم مستدير جديد حول الحواف، كما أنه يسمح للمستخدم بتكبير شاشة المشاهدة كما يمكنه الضغط للإغلاق عبر X.

تخصيص مدة كتم الصوت، أتاح التطبيق خلال الفترة الأخيرة المزيد من الاختيارات الجديد من أجل تخصيص مدة بقاء كتم الإشعارات على الرسائل الواردة، حيث يمكن للمستخدم الاختيار بين مدد مختلفة والتي تتراوح من دقائق غلى عدة أشهر، حيث تظل مدة كتم الصوت للإشعارات حتى انتهاء الوقت الذي تم تحديده من قبل المستخدم

قائمة الحذف التلقائي على تيليجرام، حيث يمكن للمستخدم تفعيل وظيفة الحذف التلقائي من أجل مسح أي محادثة خلال فترة زمنية محددة، حيث تختفي جميع الرسائل الواردة على التطبيق بعد مدة معينة عقب انتهاء الوقت المحدد، ومن الميزات الرائعة أيضاً ميزة الرد على الرسائل المعاد توجيهها، حيث نالت تلك المميزات استحسان العديد من مستخدمي التطبيق، حيث أشاد العديد منهم بتلك الميزات بعد التفاعل معها.