يمكنك عزيزي المستخدم استرجاع حساب جوجل بدون رقم الهاتف بكل سهولة عن طريق القيام ببعض من الخطوات لإتمام اجراءات استعادة الايميل بدون رقم الجوال كما هو موضح لكم متابعي موقع ثقفني الاخباري، حيث هناك العديد من الطرق الأخري التي يمكن من خلالها استعادة الحساب الخاص بك، وذالك عن طريق التواصل مع الدعم الفني التابع لشركة قوقل وطرق اخري سوف نتحدث عنها اليوم عبر هذه التدوينة فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور التالية.

استرجاع حساب جوجل بدون رقم الهاتف

نستعرض مع حضراتكم خطوات استرداد حساب جوجل بدون رقم الهاتف حتي يتمكن جميع المستخدمين من إستعادة الحسابات بكل سهولة ويسر من خلال تطبيق الخطوات الموضحة لكم عبر النقاط التالية.

الدخول علي رابط موقع شركة قوقل الرسمي من ثم.

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك في المكان المخصص له بصورة صحيحة.

الضغط على زر التالي.

سيظهر لك مجموعة من الخيارات من ضمنها استخدم هاتفك أو جهازك اللوحي للحصول على رمز أمان (حتى لو كان غير متصل) قم بالضغط علي هذا الخيار.

سوف يتم توليد لك رموز كودية على الهاتف الخاص بك لاستعادة الحساب الموقوف.

قم بكتابة الكود داخل الخانة المخصصة لذالك.

الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل.

سيظهر لك رابط “هل نسيت كلمة المرور” قم بالضغط عليه.

قم بإدخال كلمة مرور جديدة مكونة من حروف وأرقام تتذكرها جيدا.

قم بتكررها مرة اخري كما فعلت بالسابق.

الضغط علي أيقونة حفظ.

كما يمكن استخدام هذه الرموز تسجيل الدخول على حسابك من اجل الاستعادة بشكل كامل حتي تستفيد من خدمات جوجل في تخزين الملفات قوقل درايف google drive أو استخدام google gmail للبريد الإلكتروني او غيرها من المنتجات التي تتيحها الشركة لجميع المشتركين.

بهذا أكون قد أوضحت لكم خطوات كيفية استرداد حساب جوجل بدون رقم هاتف وذالك حتي نبسط الأمر علي جميع المستخدمين في الوطن العربي والعالم، ففي حالة ظهور آي مشاكل اخري متعلقة بحسابك يمكن التواصل مع الدعم الفني لجوجل عبر عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.