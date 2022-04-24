كيفية شحن شدات ببجي فوراً بدون كذب شرعية ومضمونة 100%

كيفية شحن شدات ببجي فوراً، حيث أصبحت لعبة ببجي أحد أهم الألعاب القتالية التي تجذب الشباب والمراهقين والصغار في السن أيضاً شباب وفتيات، لأنها لعبة مثيرة وتنمي روح التعاون مع الآخرين حيث يمكن للاعب أن ينضم لجيم لعب واللعب معاً كفريق من مختلف بلاد العالم دون سابق معرفة، ويستطيع اللاعبين التواصل مع بعضهم بالصوت، ولهذا فإن موضوع شحن شدات ببجي يكثر عليه نسب البحث للتوصل إلى أحدث طريقة لشحن شدات ببجي لضمان الاستمرار في اللعب والتقدم في مراحله.

كيفية شحن شدات ببجي فوراً



في لعبة ببجي يستطيع اللاعب شراء كافة الأسلحة وملابس المعركة والمعدات التي يستخدمها في المعركة ومحاربة الأعداء، وهذا كله يتم عن طريق شدات ببجي التي تستخدم كعملة افتراضية في اللعبة يتم شحنها باستخدام بطاقات الشراء، ويمكن شحنها بشكل مجاني، ويمكن شحن البطاقة باتباع الخطوات التالية:

أولاً يدخل اللاعب على الموقع التالي: PUBG Mobile Webshop

بعد ذلك يجب اختيار اسم الدولة التي ينتمي لها اللاعب.

ثم الضغط على أيقونة ( الاستيراد ) التي توجد في يسار الشاشة من أعلى.

في هذه الخطوة يجب إدخال رقم التعريفي الخاص باللاعب.

في النهاية يتم نسخ الكود الخاص بالمنتج، ثم لصقه في المكان المخصص لذلك.

خطوات شحن شدات PUBG



بكل سهولة يمكن اتباع عدة خطوات لشحن أدوات ببجي من على الموقع الرسمي لها، للحصول على أمتع تجربة في اللعب، وهذه الخطوات كالتالي:

أول وأهم خطوة وهي تسجيل الدخول على موقع ميدسباي لشحن شدات ببجي .

. بعد ذلك يتم تسجيل الدخول بالحساب الشخصي للاعب.

يجب بعد ذلك اختيار الدولة التابع لها اللاعب من الخانة التي توجد في الشاشة الرئيسية من أعلى فتوجد في هذه الخانة جميع الدول العربية.

يطلب الموقع من اللاعب أن يدخل رقم المعرف الخاص به، وبعدها اختيار طريقة مناسبة للدفع، حيث نجد أن طرق الدفع هذه تختلف باختلاف الدول.

بعد ذلك يتم تحديد عدد المكثفات التي يرغب اللاعب في شحنها عن طريق اختيار العروض المتاحة له.

في النهاية يتم إكمال باقي خطوات عملية دفع الأموال، وبعدها ستأتي رسالة من الموقع بأن عملية الشحن قد تمت بنجاح وتم تحويل الأوتاد لحساب اللاعب الشخصي في اللعبة.

تحويل ودجات ببجي باليد

توجد مواقع شحن مجانية كثيرة ومختلفة خاصة بلعبة ببجي، ومن أشهر تلك المواقع هو موقع أونو لشحن شدات ببجي، ويتم استخدام هذا الموقع عن طريق الخطوات التالية: