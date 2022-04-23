نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Samsung A23 هاتف جديد من شركة سامسونج | مراجعة الهاتف والأسعار في المقال التالي

Samsung A23 هاتف جديد ومميز من شركة سامسونج ينضم إلي عائلة الـA من هواتف الشركة. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق أحدث إصدارات عائلة الـA وهو هاتف Samsung A23 والذي يعد خليفة الإصدار السابق Samsung A22 من هواتف الشركة. يأتي الهاتف مع بعض التعديلات والتغيرات والتي تشمل المعالج والتصميم وكذلك الكاميرات. فالهاتف يأتي بمعالج Snapdragon 680 من كوالكم وكاميرا بدقة 50 ميجا بكسل ، بالإضافة إلي شاشة مع معدل تحديث 90 هيرتز. وفيما يلي نتعرف علي باقي مواصفات وسعر موبايل Samsung A23 الجديد. مواصفات هاتف Samsung A23 : ‌يأتي وزن الهاتف مقدراً بحوالي 195 جراماً.‌

كما يأتي ظهر الهاتف بخامات تصنيع من البلاستيك Poly Carbonite ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، كما تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G.‌

الهاتف كذلك يدعم المنفذ الإضافي الخاص بكارت الميموري ، لذا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف حتي 1 تيرا بايت.‌

شاشة الهاتف تأتي من نوع PLS TFT LCD بحجم 6.6 إنش ، تتوفر أيضاً بجودة الـFHD+ مع دقة 1080×2408 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 400 بكسل لكل إنش.‌

تأتي الشاشة أيضاً مع أبعاد عرض 20:9 ، مما يوفر تجربة ممتازة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كما أن الشاشة تتوفر بدعم معدل التحديث العالي والذي يصل إلي 90 هيرتز ، مما يعطي سلاسة وسهولة في الحركة والتنقل بين وداخل التطبيقات.‌

بالإضافة إلي أن شاشة الهاتف محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

الهاتف كذلك يتوفر بأحدث إصدار لواجهة المستخدم الجديدة من سامسونج One UI 4.1 ، والتي تعمل مع نظام تشغيل Android 12.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm snapdragon 680 ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌

أنوية المعالج الأقوي تعمل بتردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌

أما عن الأنوية الأخري فتعمل بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.9 جيجا هيرتز.‌

كما أن معالج الرسوميات GPU المتوفر بالهاتف يأتي من نوع Adreno 610.‌

متوفر من الهاتف إصدارين من مساحة التخزين المتوفرة وهما كالآتي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

كذلك ذاكرة التخزين المتوفرة في الهاتف تأتي من نوع eMMC 5.1. كاميرا هاتف Samsung A23 : ‌ الهاتف يأتي مع كاميرا أمامية أحادية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تدعم التصوير بجودة FHD.‌

كما يأتي الهاتف أيضاً مع أربعة كاميرات خلفية : الأولي والأساسية منهم تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتميز بدعم المثبت البصري OIS وأيضاً خاصية PDAF.‌

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم في التصوير الواسع Ultra Wide بزاوية واسعة 123°.‌

أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم هذه في التصوير الماكرو Macro Camera.‌

أخيراً الكاميرا الرابعة والأخيرة تأتي أيضاً بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتأتي للعزل وتصوير البورترية.‌

كما تدعم الكاميرات خاصية HDR والـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش من نوع ليد.‌

الهاتف يتميز بدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي جودة الـFHD مع دقة 1080 وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية أيضاً. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي الهاتف مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

كما يأتي أيضاً بسماعات من نوع Mono speakers وليست ستيريو ، إلا أن جودة الصوت جيدة وواضحة.‌

الهاتف لا يتوفر بدعم خاصية NFC.‌

ولا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.‌

وكما العادة في أغلب الهواتف الجديدة تأتي البصمة في جانب الهاتف ، بالإضافة إلي إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock.‌

الهاتف أيضاً يتوفر بدعم مختلف المستشعرات مثل : البوصلة ، التقارب ، التسارع ، وأيضاً الجيروسكوب.‌

كذلك يوجد بالهاتف بطارية من نوع Li-polymer تأتي بحجم 5000 مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 25 وات.‌

مدخل الشحن يأتي كذلك من نوع Type C 2.0 الجديد.‌

الهاتف متوفر في أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم : الأسود ، الأزرق ، وأيضاً الخوخي. سعر هاتف Samsung A23 : ‌269 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 5000 جنية مصري.‌

296 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 5500 جنية مصري. عمر شويل - جدة Samsung A23 هاتف جديد من شركة سامسونج | مراجعة الهاتف والأسعار - ثقفني

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