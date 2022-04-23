نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل ببجي موبايل لايت تنزيل PUBG Mobile Lite 2022 والشروط الواجب توافرها في الجهاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل ببجي موبايل لايت تنزيل PUBG Mobile Lite، تنزيل مجاني PUBG Mobile Lite لأجهزة الأندرويد عبر لينك مباشر، وهنا نقدم لكم أحدث نسخة من لعبة PUBG Lite الصغيرة الحجم، وهي نسخة خفيفة من أشهر ألعاب الحركة الجماعية عبر الإنترنت، والتي تم تطويرها رسميًا بواسطة Tencent بغرض خدمة الاقتصاد أو الهاتف الضعيف إذا جاز التعبير، وسوف نقدم لكم اليوم كل المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع في هذا التقرير.

متطلبات تشغيل PUBG Lite

PUBG Lite لديها متطلبات بسيطة للغاية من أجل التشغيل على عكس PUBG Mobile الأصلية، ما تحتاجه هو حوالي 600 ميجا بايت من التخزين على ذاكرة هاتفك، باستثناء 1 جيجا بايت من الذاكرة، هذا كل ما تحتاجه قم بتشغيل اللعبة بطريقة تتداخل مع المشاكل .

طريقة التسجيل في PUBG LITE

بالطبع لا يمكنك تسجيل الدخول إلى PUBG Lite من خلال حسابك الشخصي في PUBG Mobile، لأنهما منفصلان تمامًا، قم بإنشاء حساب جديد وابدأ رحلة جديدة أخرى من البداية، تجدر الإشارة هنا إلى أن مستخدمي PUBG Lite لا يمكنهم خوض المعارك أو الانضمام إلى فرق كمستخدمين أصليين لـ PUBG Mobile، أو الاشتراك عبر Facebook أو Twitter أو Play store.

نظام معركة الوضع الكلاسيكي في PUBG LITE

هناك العديد من الاختلافات بين الإصدار الخفيف والإصدارات الأخرى، والاختلاف الأول هو أن الحد الأقصى لعدد المشاركين في ساحة المعركة هو 60، وذلك عكس ما هو متعارف عليه فتكون في الإصدار الأساسي عدد 100، ومن ناحية أخرى، تكون ساحة المعركة بعد تنزيل لعبة PUBG Lite أصغر بكثير مما كانت عليه في اللعبة الأصلية مساحة الملعب 2 × 2 كم، بينما حجم الموقع 8 × 8 كم.

هذا بالنظر إلى هذه الاختلافات الهائلة، فإن وقت المعركة الفردية لـ PUBG Lite أقل بكثير من إصدارات الهواتف الذكية الرسمية الأخرى، ووقت المعركة في الوضع الكلاسيكي لا يزيد عن 10 دقائق على الأكثر، وربما أكثر مما هو عليه في كثير من الحالات، كما هو مذكور أن الحد الأقصى وهو 35 دقيقة الإصدارات الأخرى.