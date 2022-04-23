نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواد ببجي 2022 من الموقع الرسمي Garena وصالحة للجميع وغير مستعملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكواد ببجي 2022، كما تعمل اكواد ببجي على استبدال اللاعب الكثير من الهدايا في ظل هذه الكودات التي تختلف وفقا الى عدد من العوامل يكون منها مدة الصلاحية للاستعمال، والسيرفر التي تعمل في صدده هذه الكودات، حيث تمثل لعبة PUBG Mobile لعبة قوية من العاب الحرب الخطيرة التي تحظى على اعجاب الملايين حول العالم من الكبار والصغار معا ومن كافة الفئات المجتمعية.

اكواد ببجي 2022

تحتوي اللعبة على الكثير من الخبايا التي يمكن الوصول السريع اليها عن طريق اكواد PUBG، إذا يعمل استرداد تلك الكودات وخاصة ما يكون منها صالح للاستعمال على فوز اللاعب بعدد من المميزات التي تمكنه من الوصول الى تلك الخبايا وما يتبعها من إمكانيات متطورة تعمل على فوز اللاعب في القتال الدائر بينه وبين الأعداء والنجاة من تصويب النيران الذي يكون في اتجاهه من كافة الاتجاهات.

رمز استرداد UC ببجي

هناك عدد من رموز استرداد PUBG موبايل يكون من أهمها في صدد استرداد الهدايا ما يلي:

كود 8CUY84RG25OKW، كود 71V1P1KLLOUKV.

كذلك كود 6PSNVN241BTG، كود 35KQX1BC61H8.

كود DKJU9GTDSM، بينما كود DKJU8LMBPY.

بينما كود UCBYSD800، كود MIDASBUY.

كود BBKRZBZBF9، كذلك كود LLCSCDZ9U.

ايضا كود NEHZBZ9VX، كود NEIZBZKND.

اكواد هدايا ببجي 2022

العديد من كودات لعبة ببجي تعمل على الفوز بالمزيد من الشدات والتي توصف بانها العملة الرئيسية للعبة والتي يتمكن كافة اللاعبين من خلالها من شراء المستلزمات والأدوات التي يحتاج اليها كل منهم في اللعب والفوز في الحرب المميتة التي تبقي على شخص واحد فقط على قيد الحياة، بالإضافة الى ما تعمل عليه هذه الكودات من الحصول على هدايا اللعبة المتعددة من نقاط شعبية الدجاجة، والملابس الأسطورية وما الى ذلك.

كود شدات UC PUBG

يعمل كود شدات ببجي والذي يتكون من عدد من الحروف والأرقام تكون مجمعة وفقا لطريقة معينة على الحصول على العملة الخاصة باللعبة UC وشراء بها ما يكون من أسلحة نادرة يصعب الحصول عليها من خلال اللعب التلقائي في اللعبة، حيث تمثل تلك الكودات اكبر مساعدة للاعب في الحصول على اكبر عدد من الهدايا والتمكين الأسرع له في الفوز على كافة الأعداء.