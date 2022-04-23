نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل جاتا ليبرتي سيتي ستوريز GTA3 للجوالات في المقال التالي

تتميز لعبة GTA: Liberty City Stories جاتا ليبرتي سيتي ستوريز أنه بالرغم من قدم إصدارها إلا أن شركة روك ستار تعمل على تطويرها باستمرار نظراً لنجاحها الكبير وانتشارها الواسع حول العالم. صدر منها نسخة 2011 ونسخة 2021. مع النجاح الكبير للعبة صدرت النسخة المحسنة منها عام 2011 والتي تناسب الاجهزة الأحدث من بلاي ستيشن وإكس بوكس وكذلك تم إطلاق تطبيق اللعبة للأندرويد و أيفون. أما عن نسخة 2021 فهي جزء من الإصدار المجمع جراند ثيفت اوتو ذا تريلوجي والذي يشمل Gta 3 و جراند ثيفت اوتو فايس سيتي و جراند ثيفت اوتو سان اندرياس ونستعرض الأن أهم مميزات اللعبة وطريقة التتنزيل للجوالات بخطوات بسيطة. مميزات جاتا ليبرتي سيتي ستوريز الجديدة: تحسين الرسومات والألوان والجرافيكس وملامح الشخصيات تشكيلة كبيرة من الأسلحة لمزيد من الإثارة مجموعة كبيرة من أحدث موديلات السيارات والمركبات المختلفة تحسين التحكم باللمس في أجهزة الجوال والتابلت إمكانية التحكم في اللعب عن طريق ذراع خارجي يوصل عن طريق وصلة USB مواضع تحكم في اللعب خصيصاً لتناسب أبعاد الجوالات والتابلت عالم مفتوح من مهام الجرائم بعدد لا نهائي من الساعات إمكانية التحكم في إعدادات الفيديو لتجربة أفضل وأكثر واقعية ومتعة موسيقى تصويرية مميزة تضيف المزيد من الإثارة للعب مواصفات تطبيق جتا 3 للجوال: التطبيق غير مجاني، وإنما تحتاج لشرائه. يمكنك شراء تطبيق GTA: Liberty City Stories من المتجر بسعر 5 دولار أو يمكنك شراؤه ضمن مجموعة ذا تريلوجي حيث ستكون التكلفة أقل من ذلك

حجم التطبيق أقل من 1 جيجا بايت، ولذلك يحتاج لمساحة ذاكرة فارغة على الجوال 1 جيجا بايت على الأقل

لضمان أفضل لعب دون أخطاء على الجوال؛ يتطلب التطبيق إغلاق أي تطبيقات أخرى في خلفية الهاتف وقت اللعب

التطبيق متاح للأيفون IOS إصدار 8.0 أو أعلى

التطبيق متاح لأجهزة Mac OS إصدار 11.0 مع شريحة M1

كذلك التطبيق متاح لأجهزة أندرويد إصدار 7.0 أو أحدث

التطبيق متاح في 6 لغات وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية واليابانية والإيطالية

التصنيف العمري للتطبيق هو 17+؛ حيث أنه يحتوي على جريمة ومشاهد عنف وسرقة طريقة تنزيل جاتا ليبرتي سيتي ستوريز تأكد من اتصال جهازك بالانترنت عن طريق واي فاي لابد من أن يكون بجوالك مساحة ذاكرة فارغة 1 جيجا بايت على الأقل قم بفتح متجر أبل أو متجر جوجل حسب نوع هاتفك في خانة البحث اكتب Gta 3 ثم انقر بحث افتح اللعبة ثم قم بتسديد ثمنها عبر البطاقة البنكية أو رصيد المتجر انقر تثبيت وبعد دقائق ستجد التطبيق على جوالك عمر شويل - جدة طريقة تنزيل جاتا ليبرتي سيتي ستوريز GTA3 للجوالات - ثقفني

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