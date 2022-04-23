نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لشحن شدات ببجي 2022 عن طريق id وبخطوات آمنة على حسابك في PUBG MOBILE في المقال التالي
شحن شدات ببجى موبايل عن طريق id، إذا كنت من عشاق لعبة ببجى موبايل فأنت بالطبع تعلم أهمية ودور الشدات فى اللعبة، حيث أنها تعد بمثابة وقود اللعبة الذي يمكنك من الاستمرار بها والاستمتاع بكافة مراحل اللعب لأنك تحتاج دوما إلى استخدام المزيد من الأدوات التي توفرها اللعبة لك فى متجرك الخاص مثل فتح الأسلحة الجديدة واستخدام بعض الشخصيات وارتداء ملابس مميزة تميزك عن باقي اللاعبين من أصدقائك، ولعل من أكثر الأشياء التي تبحث عنها هى طرق شدات شدات ببجى عن طريق id بطريقة سهلة ومن مواقع مضمونة تتمتع بالمصداقية وتقدم لك أسعار شحن معقولة وهو ما سوف نتعرف عليه فى السطور التالية حيث نقدم لك جميع الطرق المدفوعة والمجانية لشحن شدات ببجى عن طريق id.
كيفية شحن شدات ببجى على طريق id
- أولا قم بالدخول على موقع Midasbuy ثم قم بتحديد دولتك من الواجهة الرئيسية للموقع.
- اختر لعبة pubg mobile من خلال الضغط على كلمة “انطلق”.
- اضغط على خانة عملة UC.
- قم بكتابة معرف اللاعب الخاص بك فى المكان المحدد ثم مرر لأسفل واختر طريقة الدفع المناسبة لك.
- بعد ذلك اختر عدد الشدات التي ترغب بها ثم انقر على زر “ادفع الآن”.
- بذلك قد تكون أكملت خطوات شحن شدات ببجى وستصل إليك مباشرة عبر أيميلك الخاص باللعبة.
موقع شدات ببجى موبايل مجانا
هناك بعض المواقع التي تقدم خدمة شحن شدات ببجى مجانا عن طريق طلب بعض المهام منك وعندها تنفيذها تقوم بتجميع بعض النقاط التي يمكنك تحويلها بعد ذلك إلى شدات، ومن بين هذه المواقع موقع oonoo الذي عرف بمصداقيته وفعاليته واكتسب شعبية كبيرة خلال السنوات الماضية، ومن أجل استخدام موقع أونو فى شحن الشدات عليك بعمل إنشاء حساب أولا عليه وتسجيل الدخول من أجل مشاهدة المهام المطلوبة منك وذلك من خلال الأتي:
- اذهب إلى موقع oonoo ثم اضغط على تسجيل دخول.
- قم بإدخال الاسم والإيميل الخاص بك وكلمة السر.
- بعد الانتهاء اضغط على continu وبذلك تكون انتهيت من تسجيل الدخول.
- عليك بعد ذلك تنفيذ المهام المطلوبة منك مثل الإجابة على بعض الأسئلة ومشاهدة بعض الفيديوهات والإحالة إلى الأصدقاء ثم تحصل على نقاط يمكنك تحويلها إلى شدات ببجى على حسابك بعد ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لشحن شدات ببجي 2022 عن طريق id وبخطوات آمنة على حسابك في PUBG MOBILE على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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