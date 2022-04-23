نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن الموسم الجديد من ببجي 2022 بالخطوات من الموبيل في المقال التالي
بالخطوات أسهل طريقة لشحن شدات ببجي من الموبيل، يوجد العديد من ألعاب الفيديو، ولكن لا تزال PUBG من أكثر الألعاب استخدامًا في البلدان في جميع أنحاء العالم، وذلك لأن اللعبة تعتمد على الروح القتالية التي تخلق حالة من التشويق والإثارة، مما يزيد من حماس اللاعبين، وهناك لاعبين، فعلوا الملايين بعد أن أصبحت اللعبة متاحة على الهاتف المحمول من خلال تنزيل اللعبة، فإن أحد الأشياء التي يبحث عنها لاعبو PUBG هو وسيلة لشحن بابجي، حيث يمكن للاعبين شراء الأسلحة والمعدات والأدوات التي ستساعدهم على الفوز على منافسيهم والقدرة على اكتساب الشخصيات وأصعب المراحل.
بالخطوات اسهل طريقة لشحن شدات ببجي من الموبيل عبر ال ID
حسب المعرف يمكنك إرسال أدوات أو شحن شدات PUBG MOBILE عبر العديد من مواقع الويب، وسوف نذكر العديد من الطرق تابعوا معنا التالي:
- أولاً، توجه إلى موقع Midasbuy الرسمي.
- بعد ذلك، أدخل رقم معرف اللاعب ورقم المعرف.
- على الفور، ستظهر أمامك مجموعة من العروض لإعادة شحن أداة PUBG.
- حدد العرض المناسب ثم اختر طريقة الدفع المناسبة.
- بعد ذلك قم بالنقر على شراء.
- انتظر قليلاً وسيتم شحن شدات اللعبة.
وهناك طريقة أخرى أيضًا وهي: اشحن أداة PUBG MOBILE عبر بطاقة GOOGLE PLAY
وتعد بطاقة Google Play واحدة من أشهر وأسهل الطرق لشحن بطاقة PUBG MOBILE الخاصة بك، طريقة الشحن هي:
- أولا قم بالدخول إلى لعبة ببجي PUBG.
- ثم قم بالدخول إلى إعدادات اللعبة.
- بعد ذلك قم بالنقر على الشدات.
- ثم اختر كيفية الشراء من خلال متجر Google Play.
- بعد ذلك قم باختيار عدد الشدات المطلوبة.
- للتأكد من شحن الأوتاد، ادخل اللعبة واذهب إلى الأوتاد للتأكيد.
طريقة شحن شدات بيجي عبر الموقع الرسمي
يعد الموقع الرسمي من أكثر الطرق أمانًا وأفضلها لشحن شدات PUBG عن وذلك عن طريق عدة خطوات، وهي كالتالي:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي.
- ثم انتقل إلى الصفحة الرئيسية وحدد رمز البلد. ثم قم بتسجيل رمز البلد.
- قم بتحديد عدد الشدات المطلوبة.
- حدد طريقة الدفع وأدخل رقم الهوية الخاص بك.
- ثم النقر على شحن.
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