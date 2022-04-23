نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المجد للقران الكريم 2022 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة المجد للقران الكريم 2022 يعد من الترددات التي تصدرت في عمليات البحث، خاصة منذ بداية شهر رمضان الكريم لهذا العام، ويرجع هذا لتقديمها للتلاوات القرآنية بأجمل الأصوات وأميزها، وكذلك عرضها لتفسير معنى الآيات والكلمات الصعبة، وتعتبر قناة المجد للقرآن الكريم هي المحطة الأولى والمفضلة لمن يريد سماع القرآن بأعزب الأصوات، ولمميزاتها الكثيرة أصبح لها قاعدة جماهيرية عريقة وكبيرة عن أية قناة مماثلة لها، وخلال مقالنا سنقوم باستعراض بيانات ترددها.

تردد قناة المجد للقران الكريم 2022

قناة المجد للقرآن الكريم دائمًا ما تحرص على استخدام أحدث الأجهزة المتطورة تكنولوجيًا، وهذا اهتمامًا منها لعرض كلام الله سبحانه وتعالى بأفضل جودة للصوت، فقامت بتغيير ترددها إلى آخر جديد حتى تسمح لمتابعيها بسماع القرآن دون تقطيع أو تشويش، والاستمتاع بأصوات أفضل القراء، وقام موقعنا بتوفير بيانات تردد قناة المجد الجديد لمتابعيه، وذلك من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11372).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/6).

بيانات تردد أخر لقناة المجد:

التردد: (12053/12054).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (SD).

محتوى قناة المجد للقرآن الكريم

تقوم قناة المجد بعرض محتواها المتميز وهو القرآن الكريم وذلك في عديد من الصور المختلفة للقراءات، ويتم عرض المحتوى كالتالي:

يقوم بقراءة القرآن أفضل الشيوخ أصحاب الأصوات الرائعة، التي تجذب المستمعين وتحببهم في سماعة من خلالها.

يتم كتابة القرآن باللغة العربية، وكذلك ترجمته باللغة الإنجليزية.

عرض تفسير للكلمات الصعبة وشرح معنى الآيات.

يتم قراءة القرآن بأكثر من طريقة.

يتلو القراء بطرق متعدد للتلاوات.

عرض خلفية طبيعية على شاشة القناة أثناء القراءة.

عدم عرض أية إعلانات ربحية، حيث أن القناة لا تنتظر أية أرباح.

مميزات قناة المجد للقرآن الكريم

قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق مجموعة قنوات المجد بالعديد من المميزات التي جعلتها مختلفة عن مثائلها، وتعد قناة المجد للقرآن الكريم من ضمن هذه المجموعة، وللقناة عدة مميزات كالتالي: