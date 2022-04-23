هواوي تكشف عن هاتفها الجديد القابل للطي قريبا

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن هواوي ستزيح الستار عن هاتفها الجديد القابل للطي قبل نهاية أبريل الجاري

وتبعا لموقع Gizmochina فإن هواوي تنوي الكشف عن الجهاز الجديد في 28 أبريل الجاري، وهذا الجهاز سيكون نسخة مطورة عن هواتف Mate Xs التي ظهرت قبل عامين تقريبا.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحصل على شاشة أساسية مرنة بمقاس 7.8 بوصة تقريبا، وعلى شاشة خارجية بمقس 6.5 بوصة.

وستحصل كاميرته الأساسية على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير العريض بدقة 13 ميغابيكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فستكون بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيعمل الجهاز على الأغلب بمعالجات Kirin 9000 أو Snapdragon 888، وسيجهز ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا، كما سيجهز بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0.1 الذي سيمكنه من الاقتران مع الأجهزة الذكية وحواسب هواوي لاسلكيا ويتبادل معها البيانات بسرعة عالية.