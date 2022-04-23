نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Realme Gt neo 2 هاتف جديد من شركة ريلمي | أهم المواصفات والسعر في المقال التالي

Realme Gt Neo 2 هاتف جديد ومميز من شركة ريلمي ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية للشركة. حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها وهو هاتف Realme Gt neo 2. والذي يأتي بمجموعة من المواصفات والمميزات التي تجعله ينافس وبقوة غيره من هواتف الشركات الأخري في أسواق الهواتف الذكية في مختلف أنحاء العالم. فالهاتف متوفر من بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هيرتز وبطارية عملاقة 5000 مللي ، بالإضافة إلي معالج ممتاز من شركة كوالكوم. وفيما يلي نتعرف علي باقي مواصفات وسعر موبايل Realme Gt neo 2. مواصفات هاتف Realme Gt neo 2 : ‌الهاتف يأتي مع وزن يقدر بحوالي 199.8 جراماً.‌

كما يأتي مع خامات تصنيع من البلاستيك Poly Carbonite بالكامل في كل من ظهر الهاتف ، والإطار حول الجسم لتوفير الحماية.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر كلاهما بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

لكن لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف ، وذلك لعدم توافر مدخل كارت الميموري الإضافي.

يأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6.62 إنش من نوع AMOLED ، تدعم جودة الـFHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل وبمعدل كثافة 398 بكسل لكل إنش.‌

تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1300 شمعة ، مما يوفر وضوحاً أكبر لمحتوي الشاشة حتي في وجود إضاءة عالية مثل ضوء الشمس.‌

كما تتوفر الشاشة بأبعاد العرض المعروفة 20:9 ، والتي تعطي استغلالاً أكبر لشاشة الهاتف في الاستمتاع بالمشاهدة والألعاب.‌

تدعم شاشة الهاتف أيضاً خاصية HDR10+ ، والتي تتيح دقة أكبر ووضوح أعلي لمحتوي الشاشة.‌

أما عن معدل التحديث ، فشاشة الهاتف تأتي مع معدل تحديث عالي يصل إلي 120 هيرتز مما يوفر السلاسة والسهولة في الحركة.‌

كذلك شاشة الهاتف تأتي مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 ، بالإضافة إلي واجهة مستخدم ريلمي المميزة Realme UI 3.0.‌

وبالنسبة لأداء الهاتف فيوجد معالج من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 870 5G ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 7 نانو متر.‌

يحتوي المعالج علي ثمانية أنوية: الأولي والأقوي منهم من نوع Kryo 585 وبتردد يصل إلي 3.2 جيجا هيرتز.

كما يوجد أيضاً ثلاثة أنوية أخري من نفس النوع Kryo 585 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 2.42 جيجا هيرتز.‌

أخيراً أربعة أنوية أيضاً من نفس النوع Kryo 585 ، إلا أنهم بتردد أقل يقدر بـ1.80 جيجا هيرتز.‌

كذلك يتوفر الهاتف مع معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 650.‌

يتوفر الهاتف في أكثر من إصدار لمساحة التخزين المتاحة بداية من : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

ذاكرة التخزين بالهاتف أيضاً تأتي من النوع السريع UFS 3.1. كاميرا هاتف Realme Gt neo 2 : ‌يأتي للهاتف مع كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.5 ، كما تتوفر بدعم الـHDR والـPanorama وتصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

كما يتوفر أيضاً في ظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تدعم خاصية PDAF.‌

الكاميرا الثانية للتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.3 ، مع زاوية تصوير واسعة وعريضة حتي 119°.‌

وأخيراً كاميرا ثالثة خاصة بالتصوير الماكرو Macro بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

يوجد بجانب الكاميرات فلاش من نوع ليد ، بالإضافة إلي دعم الكاميرات لخاصية HDR و Panorama.‌

كذلك يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 4K بمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

وأيضاً يتميز الهاتف بدعم خاصية الـGyro-EIS ، الخاصة بالتثبيت الإلكتروني. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي الهاتف مع سماعات من نوع Stereo Speakers ، توفر صوتيات مميزة وواضحة.‌

لكن لا يتوفر الهاتف مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

ولا يدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف تأتي من نوع Optical وموجودة أسفل شاشة الهاتف ، مع دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

كما يدعم الهاتف عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، الجيروسكوب ، وأيضاً البوصلة.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية عملاقة بحجم 5000 مللي أمبير ومن نوع Li-Ploy ، تتوفر بدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 36 دقيقة فقط.‌

الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأزرق ، والأخضر. سعر هاتف Realme Gt neo 2 : ‌645 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يعادل 12,000 جنية مصري. عمر شويل - جدة Realme Gt neo 2 هاتف جديد من شركة ريلمي | أهم المواصفات والسعر - ثقفني

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