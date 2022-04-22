أسهل طريقة للاشتراك بمسابقة حلم مع مصطفي أغا والربح بالجائزة الكبري

ينتظر الجميع الحلقة القادمة من برنامج الحلم الذي يذاع على قناة إم بي سي الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الأغا، ويرجع سبب تشوق المشاهدين للحلقة القادمة، لأنه سوف يتم السحب على فائز جديد من بين ملايين المشتركين في المسابقة، مع العلم أنه سوف يكون هناك فائزين قيمة السحب الأول للفائز، هي مبلغ مالي قيمته نصف مليون دولار أمريكي، أما الجائزة الثانية فهي أمل الكثير من المشتركين لأنه سوف يتم بناء بيت بمبلغ ربع مليون دولار أمريكي، كل هذا وأكثر سوف نتعرف معا على المزيد عن مسابقة الحلم، ابقوا معنا.

الاشتراك في مسابقة الحلم

الأمر الرائع في مسابقة الحلم، أنها منحت الفرصة لجميع المواطنين الاشتراك في المسابقة دون تحديد فئة معينة للاشتراك، مع العلم أنه يوجد بعض الأشخاص الذين مازال يبحثون عن طريقة للاشتراك في هذه المسابقة والفوز بالجائزة، ونحن سوف نقدم لكم بعض الأرقام الخاصة بالاشتراك في المسابقة لكي يسهل على كل مواطن الاتصال والاستفسار عن أي معلومة، وتتخلص هذه الأرقام في:

​يستطيع الشخص المصري الاشتراك في المسابقة عن طريق الاتصال على 95450 أو على رقم 95458.

يستطيع الشخص المقيم في سوريا الاشتراك والاتصال على 1555.

أما بالنسبة للشخص الكويتي يمكنه الاشتراك والاتصال على4141.

​أما بالنسبة للشخص السعودي وتعتبر هم أكثر نسبة من المشتركين يمكنهم الاتصال على 056444.

شروط التسجيل والاشتراك في مسابقة الحلم 2022

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للشخص لكي يستطيع المشاركة والتسجيل في السحب والحصول على الجائزة المعلن عنها، مع العلم أن كلال مشتركين لديهم الرغبة في الحصول على المركز في المسابقة أو المركز الثاني، المهم الفوز بأي منهما، ونحن سوف نقوم بعرض هذه الشروط لكي يعرفها جميع الأشخاص الراغبين في المشاركة، وتتلخص هذه الشروط في: