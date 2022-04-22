نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون برامج ! تعرف على كيفية تحميل لعبة grand theft auto: vice city للاندرويد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة grand theft auto: vice city ، للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس اللعبة قدمت جراند ثفت أوتو: فايس سيتي إلى محبيها لعبتها عن طريق الجوال المحمول ولم تكتفي بذلك بل وضعت أيضاً فيها مميزات عديدة في اللعبة سنتناولها في تلك المقالة مثل اللعبة ذات الرسومات عالية الدقة بالإضافة إلى عناصر التحكم الذي تم تحديثها بالإضافة إلى مجموعة من المميزات الجديدة سنشرحها لكم تفصيلياً في المقالة كما سنخبركم أيضاً بـ طريقة تحميل جراند ثفت أوتو: فايس سيتي فتابعونا رواد موقع ثقفني لمعرفة المزيد

تحميل لعبة grand theft auto: vice city للاندرويد 2022 بدون برامج

في تلك المقالة عن لعبة جراند ثفت أوتو سنتحدث عن متطلبات اللعبة كي تعمل مع اللاعب دون توقف أو بطء في التحميل فللمزيد تابعونا :

ملفات لعبة GTA : Vice City التي ستنزل على الهاتف كبيرة. لذلك ذاكرة الهاتف الداخلية يجب أن تكون بالجوال 3 جيجا بايت فيما فوق.

التي ستنزل على الهاتف كبيرة. نظراً لمساحة اللعبة الكبيرة في الجوال لاختلاف بيئات اللعب. إذا لابد للذاكرة العشوائية أن تكون 4 جيجا بايت فيما فوق.

لمعرفة طريقة تحميل لعبة grand theft auto: vice city يجب أن تحضر جوال مناسب. حيث لابد أن تحصل على معالج متوسط الأداء.

يجب أن تحضر جوال مناسب. يجب أن يحصل الهاتف على نظام حديث كي يستوعب اللعبة. حيث يجب تنزيل نظام أندرويد حديث مثل 9.0.1.

بما أن اللعبة بها رسوميات مختلفة. فتحتاج اللعبة إلى معالج متوسط الأداء.



ويمكنك معرفة المزيد عن سلسلة الألعاب المختلفة في مقالات فائتة مثل لعبة Grand Theft Auto: Liberty City Stories و لعبة Grand Theft Auto: San Andreas.

مميزات لعبة GTA : Vice city

نظراً لأن تلك اللعبة قد جاءت بعد احتفال شركة روك ستار جيمز فالمميزات هي :

في البداية لا يتطلب تشغيل لعبة gta 5 للاندرويد اتصال بالأنترنت.

اتصال بالأنترنت. يوجد خيارات لإطلاق النار مع الاستهداف وتلك الخيارات جديدة ومصممة بدقة.

هناك ضوابط مخصصة Customized وتخطيط قابل للتخصيص بالكامل.

كما أن هناك ساعات لا تحصى من اللعب اللامتناهي.

تحميل لعبة grand theft auto: vice city متوافقة مع MoGa Wireless Game Controller وتحديد لوحات ألعاب USB

متوافقة مع MoGa Wireless Game Controller وتحديد لوحات ألعاب USB اللعبة متكاملة مع تأثيرات اللمس الغمر لذلك هي مختلفة.

اللعبة بها خاصية تخصيص تجربتك المرئية كذلك بإعدادات الرسوم القابلة للتعديل.

جدير بالذكر أن لغات لعبة Grand Theft Auto: Vice city المدعومة: الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، الأسبانية، الكورية، الروسية، اليابانية.

تثبيت Gta فايس سيتي

يمكنك معرفة طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو 5 بكل سهولة من أي موقع على الإنترنت. ولكن ما يفرق المواقع الأخرى عن موقع ثقفني هو أن طريقتنا مضمونة 100%. بالإضافة إلى أنها خالية من الطرق الملتوية والغير شرعية. ويمكنك معرفتها عبر اتباع الخطوات التالية :

في البداية يجب عليك الذهاب إلى جوجل بلاي (وذلك لهواتف الاندرويد).

أو يمكنك الذهاب إلى آبل ستور (وذلك لهواتف الايفون).

ويمكنك الذهاب إلى آب جاليري والبحث عنها (وذلك لهواتف هواوي ونوفا وهونر).

لكي تقوم بــ تحميل لعبة grand theft auto: vice city ستبدأ بالبحث عنها في الموقع.

ستبدأ بالبحث عنها في الموقع. بعد الضغط عليها ستقوم بدفع 23 ريال وذلك لهواتف الاندرويد).

أو سيكون ثمنها 3.99 دولار أمريكي (وذلك لهواتف الايفون).

أو ستكون بــ25 ريال (وذلك لهواتف هواوي ونوفا وهونر).

وفي نهاية مقالتنا نتمنى أن تكون قد كانت كافية ووافية ونتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم وللمزيد من أخبار التكنولوجيا ستجدونها في موقعكم المفضل ثقفني فنرجو متابعتنا على الدوام ودمتم بخير.