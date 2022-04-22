طريقة تحميل Gta 3 جاتا ليبرتي سيتي ستوريز لجوالات أيفون وأندرويد

نسخة Gta 3 هي واحدة من أفضل ألعاب فيديو المغامرات و الجريمة والأكشن. أحدثت هذه النسخة طفرة في السلسلة حيث أنها أول جزء يستخدم تقنية 3D بدلاً من المنظور الأعلى. قامت شركة Rockstar بإطلاق هذه النسخة من سلسلة ألعاب الفيديو Gta عام 2001 لأجهزة البلاي ستيشن 2، وقد لاقت النسخة شعبية كبيرة كونها أول نسخة في السلسلة تستخدم منظور اللاعب ثلاثي الأبعاد من الأسفل بدلاً من متابعة اللعب من الأعلى وهي التقنية التي استخدمت في أول جزئين. ومع نجاح هذه التقنية استمرت الشركة في اتباعها في الأجزاء التالية ونستعرض الان شرح تفصيلي عن لعبة جاتا 3 وطريقة تحميل اللعبة لجوالات أيفون وأندرويد بخطوات بسيطة.

عن لعبة جاتا ليبرتي سيتي:

تدور أحداث قصة هذا الإصدار بعد أحداث جزء جراند ثيفت أوتو سان أندرياس، وتحدث في مدينة ليبرتي سيتي الأمريكية الخيالية التي تشبه مدينة نيويورك. بطلة القصة كاتالينا هي فتاة شابة دخلت إلى عالم الإجرام لتثبت أنها لا تحتاج لأحد. تقوم كاتالينا بتنفيذ المهام مع الشخصيات الأخرى ثم تتخلص منهم غالباً بعد نجاح عمليات السطو إما عن طريق قتلهم أو الهروب منهم بالمال.

كما سبق وذكرنا، فإن لعبة Gta 3 صدرت عام 2001 لأجهزة بلاي ستيشن 2 وأجهزة الكمبيوتر الشخصي. بعد مرور 10 سنوات من نجاح اللعبة وتطور أجهزة ألعاب الفيديو والجوالات قامت شركة روك ستار بإصدار النسخة المعدلة من اللعبة والتي تصلح لأجهزة إكس بوكس وأيفون وأندرويد بجانب البلاي ستيشن وأجهزة مايكروسوفت ويندوز.

يتميز تطبيق اللعبة للجوال بمميزات كبيرة أهمها سلاسة اللعب والموسيقى التصويرية العظيمة مع الرسومات والجرافيك المرتفعة مقارنة بالمساحة الصغيرة نسبياً للتطبيق

خطوات تحميل تطبيق Gta 3 الخاص بالجوالات: