نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن كود فري فاير 2022 موقع اكواد فري فاير الرسمي قارينا كودات سيرفر الشرق الأوسط في المقال التالي

عمر شويل - جدة كود فري فاير اليوم احدث اكواد فري فاير 2022 المحدثة كودات غير مستعملة وصالحة للجميع للحصول علي عدد لا نهائي من المكافئات، هناك الكثير من اكواد Free Fire الحديثة والغير مستعملة والتي تختلف باختلاف المناطق والدول، اذا يوجد من هذه الكوادات ما يلزم لسيرفر الشرق الاوسط ومنها ايضا ما يكون خاص بالسيرفر الاوروبي، مع وجود في هذا الصدد عدد من الاكواد الصالحة لجميع اللاعبين والتي يمكن استخدامها في اي وقت من اجل الحصول على اشياء غير موجودة باللعبة وتعمل على تميز حساب اللاعب.

كود فري فاير اليوم

يعمل كود فري فاير على منح اللاعب عدد من الامتيازات التي يكون منها تقوية الحساب والوصول الى عدد اكبر من الجواهر والامكانيات الخاصة باللعبة والتي يمكن للاعب الحصول عليها بسهولة من خلال ادخال تلك الكودات في مركز الشحن الرسمي للعبة وهو موقع جارينا بسهولة وفي دقائق معدودة باختلاف ما اذا اراد اللاعب من الحصول على نفس هذه الاشياء عن طريق اللعب والذي يستغرق وقتا طويلا ومهمات شديدة لابد من القيام بها.

اكواد فري فاير صالحة للجميع

الاكواد الصالحة للجميع الخاصة بلعبة فري فاير هي تلك الكودات او الرموز التي يتمكن اللاعب من الفوز بما يحتاج اليه من متطلبات عن طريق ادخالها في موقع غارينا الرسمي للعبة ومن تلك الكودات ما يلي:

كود التمكين من الغاء الحظر فري فاير AK FFIC-RF85-4MZT

أيضا كود سلاح سيد العقول باللعبة HGKASSLUEPVS.

كود الفوز باكاديمية المتمردين KPHU7KHDRLKW.

يوجد أيضا كود سلاح الببغاء الاسترالي يتمثل في 4EUWRCXKPLV8.

كودات سيرفر الشرق الاوسط

عدد من اكواد Free Fire الصالحة للاستعمال في سيرفر الشرق الاوسط والتي تعمل على فوز اللاعب بأعداد من الادوات التي تجعله فارسا في حربه مع الاعداء وبطلا للمهمات الصعبة ومنها تلك الكودات:

كود سكار تيتان D4G1 D33S D5D4,

أيضا كود جلد التنين SD19 RKJ1 75GR.

اكواد سكنات فري فاير

توجد كودات الحصول على الاسلحة والمدمرات القتالية والملابس والشخصيات وما الى ذلك فان هناك كودات خاصة بسكنات Free Fire منها:

كود الحصول على رقصة العرش Y76S 1LR6 56L 1.

أيضا يوجد كود استعادة اللعبة Y7PS 1HR6 23H4.

كود فاير باس فري فاير X90B 1SD6 WSFW.

وهذه الكودات وغيرها من اكواد فري فاير يمكن استخدامها لمرة واحدة ثم تفقد من بعدها ما يكون لديها من صلاحية في الاستعمال.