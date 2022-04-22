كيف احذف حساب سناب شات نهائياً snab chat

ازاى احذف حسابي من سناب شات، يمكنك حذف حساب سناب شات عند الشعور بعدم الحاجة إليه أو عند مواجهة أي مشكلة، سناب شات من البرامج المشهورة والمتداولة، وهو تطبيق مراسلة يستطيع مستخدموه من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، ويتمتع بإمكانية عرض الصورة أو مقطع الفيديو لفترة قصيرة عشر ثواني قبل الاختفاء بشكل نهائي، لكن قد يرغب البعض بحذف الحساب الخاص به.

طريقة حذف حساب سناب شات من نظام الأندرويد

بعد المشاكل التى تعرض لها مستخدمى سناب شات بعد تسريب بعض بيانات المستخدمين، قرر الكثير المستخدمين حذف حسابات سناب شات الخاصة بهم على الفور، خوفاً من تسريب بياناتهم الشخصية كما حدث للكثير من المستخدمين الآخرين، ويمكن حذف الحساب على النحو التالي:

الذهاب لرابط الحذف من خلال الموقع الرسمي.

ومن ثم كتابة إدخال اسم الخاص بك وكلمة المرور حقك.

التحقق بالضغط على مربع التأكيد بأنك لست روبوت، ثم الضغط على صبميت.

ثم الدخول إلى الحساب بالضغط على Log In.

ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح، ثم أعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور على الصفحة التي تليها، ثم المتابعة الضغط على إستمرار.

في حالة تنفيذ الخطوات السابقة بطريقة صحيحة، سيتم إلغاء تنشيط الحساب على تطبيق سناب شات، ولن يتمكن أصدقاؤك بعدها من تداول أي شيء من خلال حسابك الشخصي، ولن تستطيع الدخول على تسجيل الدخول الخاص بك إلى التطبيق بدون إعادة تفعيل الحساب.

طريقة حذف حساب سناب شات من نظام الأندرويد

يمكن حذف حساب سناب بشكل نهائي من الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد إذا تعرض حسابك لبعض المشاكل على النحو التالي:

من خلال فتح حذف حساب سناب شات من أى متصفح على الهاتف لأنه لا يمكن حذف حساب سناب شات من التطبيق نفسه.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم الضغط على تسجيل الدخول، ثم متابعة كتابة إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للمرة التالية.

ثم الضغط على استمرار، سوف يتم حذف الحساب.

لا يتم حذف الحساب بشكل نهائي من أجهزة الأندرويد، إلا بعد الإحتفاظ به لمدة 30 يوم، ويمكن خلال هذه الفترة إعادة تسجيل الدخول في حال محاولة إعادة التسجيل مرة أخرى واستعادة جميع البيانات.

بعد مرور 30 يوم سوف يتم حذف الحساب بشكل نهائي إذا لم يقم المستخدم بتفعيل حسابه خلال هذه المدة.