شرح تشغيل لعبة ماين كرافت الاصلية على الpc والهاتف كثير من هو الألعاب الإلكترونية يبحث عن شرح تشغيل لعبة ماين كرافت الاصلية على pc والهاتف, حيث ان لعبة ماين كرافت من اهم الالعاب الالكترونية المنتشرة والتي لها عدد كبير من اللاعبين حيث انها تتميز بالإثارة والمدن لذلك فعليها اقبال كبير من جميع الفئات والأعمال المختلفة في لعبه ماين كرافت يسعى عدد كبير الى تحميلها للاستمتاع بما تقدمه من مزايا للاعب، كما يتم لعب هذه اللعبة جماعية مما يزيدها متعة واثارة سوف نعرض شرح تشغيل لعبة ماين كرافت لجميع المستخدمين خلال هذا المقال.

شرح تشغيل لعبة ماين كرافت الاصلية على الpc والهاتف

لعبة ماين كرافت توفر للاعب حرية كبيرة في الاختيار بداخلها، فإذا كنت تلعب اللعبة على جهاز كمبيوتر فانك سوف تقوم بلعبها عن طريق اتجاهات الحركة الموجودة في الكيبورد فإذا كنت ترغب إلى الانتقال الإمام أو الخلف او الجهتين أو لكي تلتقط الاعشاب وتزيل الصعوبات لتستكمل اللعبة، كما ان بعد تحديث لعبة ماين كرافت يمكن ان تلعبها بالفرح حيث ان ذلك يجعلها أكثر سهولة وداع ذلك في اخر اصدار لها 1.17 ويمكنك ان تدخل على المتجر للتطبيقات في الهاتف الخاص بك وتقوم بتحديث اللعبة من خلال موقع لعبه ماين كرافت وتحميل النوع الخاص بجهازك.

خطوات لعب ماين كرافت على كمبيوتر

بعد ان تقوم بتحميل لعبة ماين كرافت على جهازك الكمبيوتر و تنصيبها يتم تسجيل الدخول عن طريق إضافة اسم المستخدم حيث انك تتحرك للأمام باستخدام مفتاح الدبليو حتى يتم التسريع بالضغط عليه مرتين أو تتحرك للخلف باستخدام مفتاح S وتتحرك اليمين وتطلب ذلك استخدام مفتاح D و تحرك الى اليسار تضغط على مفتاح حرف A في حالة أنك كنت ترغب في الخفض الى أعلى فإنك سوف تضغط على مفتاح Space وانخفاض الى اسفل تضغط على مفتاح ولكن إذا كنت تستخدم الموت فإن ذلك سوف يكون سهل للغاية تحرك الشخصيه وتلتقي السيارات، حيث إنك سوف تستخدم الزوج الايمن من الفاره المشي إلى الأمام وتقوم بوضع المكعبات وفتح الابواب وجميع ما تطلبه الشخصية في تحركها بينما تستخدم الزر الايسر لكسر المكعبات وتهاجم به.