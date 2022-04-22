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ما هي مواصفات هاتف تشغيل لعبة جاتا جراند ثيفت اوتو 5، على الرغم من تداول لعبة جاتا جراند ثيفت اوتو فايف لأكثر من ست سنوات فهى تعد أقدم لعبه في عالم الكمبيوتر إلا أنها تتمتع بشعبية الآن أكثر من أي وقت مضى، اللعبة بشكل عام تتميز بالمتعة والتشويق وهى تعتبر من ألعاب الأكشن المثيرة، وتتضمن مطاردة ممتعة مع الشرطة بشكل دائم، وتقوم الشركة الأمريكية روكستار المصممة للعبة بتحديث اللعبة وافتتاح اللعب في مدن أخرى، ننستعرض معكم من خلال موقعنا التفاصيل الكاملة حول أهم المواصفات والحد الأدنى لتشغيل لعبة جاتا جراند ثيفت اواتو الخامسة التي يعشقها العديد من الأشخاص.
ما هي مواصفات هاتف تشغيل لعبة جاتا جراند ثيفت اوتو 5
مواصفات التشغيل للعبة ليست عالية، ويمكن تشغيلها بسهولة على الأجهزة المتوفرة لديكم طبقاً لمتطلبات التشغيل التالي :
- نظام التشغيل فيجب أن يكون لدى الجهاز على الأقل ويندوز 7 أو 10 ويعمل 64 بت.
- متطلبات المعالج أن يكون من نوع Intel Core 2 Quad CPU Q6600 أو AMD Phenom 9850 Quad-Core أو ما يقارب لهم.
- متطلبات كارت الشاشة أن يكون من نوع NVIDIA 9800 GT 1GB أو AMD HD 4870 1GB DX 10 وما يقارب لهم.
- متطلبات ذاكرة الوصول العشوائي لا تقل عن 4 جيجا بايت.
- مساحة التخزين لا تقل عن 72 جيجا بايت.
- أن يكون كارت الصوت متطابق مع اصدار DirectX 10.
متطلبات تشغيل لعبة جاتا جراند ثيفت اوتو فايف لنظام الاندرويد
قبل تحميل لعبة جاتا جراند ثيفت اوتو فايف يجب التأكد من أن الهاتف المحمول يمكنه تشغيل هذه اللعبة، والتي تحتاج المواصفات التالية:
- أصدار الاندرويد في الهاتف لتشغيل اللعبة لا يقل عن 10.0.1.
- مساحة داخلية للهاتف لا تقل عن 4 جيجابايت غير مستخدمة.
- الذاكرة العشوائية أو الرامات للجوال لا تقل عن 4 جيجا بايت، ويفضل أن تكون 6 جيجا بايت.
- البروسيسور معالج أداء الهاتف قوي أو فوق المتوسط، ويفضل ثماني النواة أو ما يعادله.
- ويمكن اللعب بنظام إحترافي على نظام يعمل وفق Intel Octa-Core.
- مطلوب معالج رسومات للشاشة قوي حتى تتمكن من تشغيل التصميمات الخاصة في اللعبة.
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