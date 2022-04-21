طريقة الاشتراك في مسابقة لعبة التحدي للحصول على شقة مجاناً في ECO WEST

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عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة لعبة التحدي للحصول على شقة مجاناً في إيكو ويست ECO WEST، يصعب على الجميع شراء شقة وتملكها في ظل ارتفاع أسعار الشقق السكنية، فقد أصبح امتلاك شقة جيدة في مكان مميز من الأهداف صعبة المنال. يقدم إيكو ويست والذي يعتبر كمبوند متكامل الخدمات ينتمي الي سلسلة مشاريع نيو سيتي للتنمية العقارية عرض مذهل، حيث يمكنك من خلال لعب لعبة ربح شقة في ECO West اذا حققت الفوز، لذا نتناول اليوم شروط الاشتراك في المسابقة وكيفية الانضمام إلى اللعبة للحصول على شقة مميزة في كمبوند إيكو ويست.

طريقة الاشتراك في لعبة التحدي من ECO WEST

لكي تتمكن من الانضمام إلى المسابقة والانضمام إلى اللعبة التي تقدمها شركة إيكو ويست يجب أن تتوافر لديك عدة شروط وأحكام، الشرط الأول أن تكون مصري الجنسية، الشرط الثاني ألا يزيد مرتبك عن 1750 جنيه إذا كنت اعزب وعن 2500 جنيه إذا كنت متزوج، الشرط الثالث هو عدم حصول أي مشترك على دعم مسبق من وزارة الإسكان والمرافق العمرانية، أما الشرط الرابع والأخير فهو اخطار حماية المستهلك رقم 1 لعام 2022.

تفاصيل اللعبة لربح شقة مجاناً

تعتبر هذه اللعبة هي مجموعة من التحديات المقدمة من شركة إيكو ويست، واذا كنت تريد ربح جائزة هذه اللعبة وهي شقة في كمبوند إيكو ويست يجب عليك اجتياز كافة الاختبارات بطبيعة الحال، تحتوي اللعبة على عدة قواعد وتختلف بين التحديات المتواجدة في المراحل المختلفة. هناك مرحلتين لإجراء اللعبة المرحلة الأولى يتم من خلالها اختيار 32 لاعب والتي تسمى بالمرحلة العامة، ثم المراحل الاقصائية والتي يتم من خلالها تخفيض عدد اللاعبين إلى ثماني لاعين فقط للحاق بالجولة النهائية، والتي يحصل المشترك الفائز فيها على شقة مقدمة من إيكو ويست بشكل مجاني.

هناك حالات لا يمكنك فيها المشاركة في اللعبة رغم تحقيق كافة الشروط لديك، الحالة الأولى التي لا تستطيع فيها الانضمام للمسابقة هي اذا كنت تعمل كموظف لدى شركة نيو سيتي، أو في حالة اذا كنت احد أقارب من يعمل في هذه الشركة بداية من الدرجة الأولى وصولا إلى الدرجة الرابعة، أما الحالة الثانية أنه لا يمكنك أيضاً المشاركة في مسابقة ECO WEST اذا كنت أحد موردين نيو سيتي بكل تأكيد.

شروط المشاركة لعبة التحدي إيكو ويست

تعتمد اللعبة على التصوير واستخدام هذه الخاصية عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ لذا عند الاشتراك باللعبة تعتبر موافق على هذا البند، لا يحق لأي شخص مساعدتك في اللعبة وذلك في أي مرحلة من المراحل ولكن يمكن لأي أحد مساعدتك في عملية التصوير فقط، بعد التسجيل يقوم المشترك بإنشاء مقطع فيديو يذكر فيه اسمه وأنه قبل تحدي إيكو ويست، ثم يقوم بعمل منشن للصفحة على فيسبوك مع إضافة هاشتاج #اللعب_على_المفتاح. مع العلم أنه يجب على اللاعب الالتزام بقوانين كل مرحلة من مراحل اللعبة والتي قد تختلف من مرحلة لأخرى، وفي حالة تخاذل اللاعب في تنفيذ التحديات يعتبر انسحاب لا تراجع فيه.