نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الكهرباء المنزلية من الصفر حتى الإحتراف دورة كاملة من البداية1 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعليم الكهرباء المنزلية الحديثة من الأمور البسيطة جداً، وتعتبر مهنة الكهربائي أو صنعة الكهرباء من المهن التي يعتمد عليها في فهم التطور الالكتروني أو كخطوة للبداية في لوصول للشغل الالكتروني الحديث، وكثير من الشباب يسعى لتعلم بعض المهن مثل مهنة الكهرباء أو مهنة السباكة أو مهنة التبريد والتكييف، وكل هذه المهن تساعد الشاب في بداية حياته، وتكون إما تعلم هذه المهن ياخذها الشباب هواية أو تكون لزيادة الدخل لديه، وسنبدأ بإذن الله في دورة بشرح مبسط من الصفر حتى الاحتراف في مهنة الكهرباء المنزلية.

تعليم الكهرباء المنزلية الحديثة من الصفر حتى الإحتراف تنبيهات هامة 2022

لتعلم الكهرباء المنزلية أولاً يجب أن تحرص كل الحرص في العمل أثناء مرور التيار الكهربي داخل الأسلاك، فعلى كل مبتدئ التزم في العمل بصورة آمنة حتى تقي نفسك من الصاعق الكهربائي.

ولذلك قم بفصل الكهرباء عن المنزل إذا كان عملك أثناء وجود كهرباء في المنازل، أما إذا كان عمل في منزل أو شقة جديدة فستكون في أمان لأنه لايوجد كهرباء داخل المنزل.

ابدأ عملك وراعي ضميرك في عملك حتى يبارك الله لك فيه وفي دخلك، ثم حدد ماستقوم به في المنزل بداية من رمي الليات أو الخراطيم في الأسقف، وهذا الذي سنبدأ به بإذن الله في أول محاضرة في تعلم الكهرباء المنزلية للإضاءة المنزلية.

لتعلم الإضاءة المنزلية تحتاج لتطور دائم من الفني والكهربائي

أولاً:مهنة الكهرباء المنزلية تحتاج إلى مجهود بسيط منك، وهو أن تكون في تطور دائم سواء بالبحث عن الأدوات والمفاتيح الحديثة وطريقة توصيلها من خلال الانترنت أو من خلال كهربائي أقدم منك في المهنة.

ترسم مخطط للمنزل في عقلك ولا يشترط ورقة أو غيرها فعندما تكون أنت مؤسس هذا المنزل بدون مهندس فعليك الاحترافية في تنظيمها ، وعليك سؤال صاحب المنزل عما يحتاجه في المنزل من لمبات أو بريزة في أماكن محددة، وهذا لأن صاحب المنزل أحياناً يكون أدرى بأماكن جلوسه ونومه في الشقة أو المنزل.

ثانيا: سأبدأ معك الشرح بطريقة بسيطه فلا تقلق من هذه المهنة، ولكن عليك بالصبر والتدريب جيداً على كل شرح جديد حتى تبني عليه ماسيأتي في الشرح في كل محاضرة، وبإذن الله سنستخدم الصور للتوضيح أكتر في الشرح.

المحاضرات التي سيتم شرحها في الكهرباء المنزلية