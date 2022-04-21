مواصفات iPhone SE 2022 .. ما الجديد فيه ؟ ولماذا هو مختلف

يعد هاتف iPhone SE 2022 هو الإصدار الأحدث في تشكيلة هواتف آيفون، ويأتي بمواصفات عالية وتقنيات جديدة تم إطلاقها لأول مرة في iPhone SE مع الاحتفاظ بالتصميم الخارجي السابق مع شاشة LCD مقاس 4.7 بوصة، ومن المحتمل أن يتم طرح الهاتف الجديد في الأسواق 18 مارس الجاري.

مواصفات iPhone SE 2022 الجديد

يأتي الإصدار الجديد من هاتف آيفون بخاصيات مذهلة وتصميم يحاكي الإصدار السابق، ومواصفات الهاتف الجديدة كالتالي:-

تبلغ الأبعاد الخارجية للهاتف 138.4 × 67.3 × 7.3 مليمتر.

الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجا بكسل والأمامية بدقة 7 ميجا بكسل.

وزن الهاتف مثالي وخفيف يبلغ 144 جرام.

يتوافر من الهاتف ثلاثة إصدارات مختلفة في سعة التخزين الداخلية.

الإصدار الأول من الهاتف بسعة تخزين 64 جيجابايت.

الإصدار الثاني بذاكرة تخزين 128 جيجابايت والثالث بسعة تخزين 256 جيجابايت.

الهيكل الخارجي للهاتف من الزجاج والاطارات من الألومنيوم.

الهاتف مقاوم للغبار والماء مدة نصف ساعة وعمق 1 متر على الأكثر.

الكاميرا مزودة بخاصيات جديدة لمحبي التصوير بجودة عالية والصور الإحترافية.

شاشة الهاتف بطراز Pro أسرع في اللمس بما يسمح بالتمرير والرسوم المتحركة بسلاسة فائقة.

تصميم iPhone SE 2022

التصميم الخارجي للهاتف مشابهاً لإصدار iPhone 8 مع شاشة مقاس 4.7 بوصة ومعرف اللمس والوجه الأمامي والخلفي للهاتف مصنوع من الزجاج والإطارات مصنوعة من مادة الألومنيوم، وجاءت باقي المواصلات الخارجية كما يلي:-

يتنافس هاتف iPhone SE مع نسخة iPhone 11 في المواصفات مع سعر أقل.

البطارية أكبر بقليلا من الإصدار السابق لهواتف آيفون SD.

يأتي الهاتف بكاميرا وعدسة واحدة مزودة بزاوية عريضة.

تحتوي الشاشة على مستشعر للبصمة Touch ID وزر الصفحة الرئيسية.

يدعم الهاتف خاصية الشحن الاسلكي متوافق مع Qi.

يأتي الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة.

سعر هاتف iPhone SE 2022

يتوفر هاتف iPhone SE بتصميم مشابه مع الإصدارات السابقة من شركة آبل بسعر أقل، ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف الجديد في الأسواق يوم 18 مارس الجاري، وتأتي الأسعار بناء على سعة التخزين الداخلية كما يلي:-